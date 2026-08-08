João Raul causa tumulto: confira resumo de Coração Acelerado neste sábado, 8
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 172 – sábado, 8
Gael desabafa com Irene sobre Naiane. Sem querer, João Raul causa um tumulto durante a reunião de Agrado com um patrocinador. Zilá orienta Osmar a seguir Cinara, que percebe a movimentação e alerta Ronei. Palhares confronta Cinara sobre a aproximação com Ronei. Eduarda pensa em pedir a Valéria para ficar com Sol. Gael decide terminar com Naiane. João Raul inventa para Agrado que não está conseguindo conviver com seu sucesso, e termina o relacionamento dos dois.