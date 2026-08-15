Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Cultura

João Portinari: “A arte aproxima povos”

O único filho do pintor Candido Portinari fala sobre a exposição inédita que levou mais de cinquenta obras de seu pai ao Museu Nacional da China

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 08h00
LEGADO - O curador: vida dedicada a preservar o acervo do artista brasileiro
LEGADO - O curador: vida dedicada a preservar o acervo do artista brasileiro (./Divulgação)
Continua após publicidade
João Portinari: “A arte aproxima povos” Priorizar nos meus resultados Google

De que forma a mostra ajuda o Brasil no esforço diplomático com a China? A arte é uma poderosa ferramenta de soft power. Ela aproxima povos, cria vínculos e desperta interesses mútuos, de uma forma que a diplomacia não consegue. A China é nosso principal parceiro comercial, mas os dois povos ainda se conhecem pouco. Esse Brasil não está nos cartões-postais.

Como essa conexão ocorre em culturas tão diferentes? Meu pai era filho de imigrantes italianos que trabalhavam na lavoura, de origem muito humilde. A figura do trabalhador do campo está no centro de sua obra. A China também tem uma forte memória rural e uma valorização histórica do trabalho, um aspecto que cria uma identificação imediata.

Por que o fascínio por esse Brasil permanece? O interesse de Portinari era o ser humano. Ele nutria profunda empatia pela dor do outro. Isso ajuda a explicar por que suas pinturas seguem tocando pessoas de diferentes países e gerações. No fim da vida, escreveu um poema que resume bem sua personalidade: “Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo”.

Siga

Qual o motivo de ele não figurar entre grandes artistas do século XX, embora parte da crítica o ponha no patamar de Picasso? Durante muito tempo, o circuito valorizou somente o que era produzido na Europa e nos Estados Unidos. Certa vez, na França, me perguntaram se Portinari era o Picasso brasileiro. Respondi, com ironia, que o Picasso é que estava mais para um Portinari espanhol. O Brasil possui uma das culturas mais ricas e originais do mundo, mas nem sempre recebe o reconhecimento merecido.

Continua após a publicidade

Como era sua relação com ele? Meu pai era um homem muito afetuoso, mas angustiado. Tinha uma dedicação quase religiosa ao trabalho. Seu compromisso inabalável me lembrava a figura de um monge. Cresci rodeado de gente como Oscar Niemeyer, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos e Jorge Amado. As conversas giravam em torno de arte, política, literatura e, principalmente, da realidade brasileira.

O que ele pintaria hoje, se estivesse vivo? Os mesmos temas que pintou a vida inteira. Infelizmente, a desigualdade continua existindo, as guerras não cessaram e a busca pela paz continua atual. Meu pai, um idealista, sempre sonhou com a convivência pacífica entre os povos. As questões que ele denunciava no século passado, infelizmente, não foram resolvidas.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008

Publicidade
TAGS:
Arte
Entrevista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).