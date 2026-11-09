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Cultura

João Lucas transfere a Bruna Marquezine pressão por maternidade dada a Sasha

Músico fez pedido à atriz e Shawn Mendes

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h37 | Atualizado em 9 nov 2026, 11h45
À esquerda, um homem jovem de cabelo castanho e blusa azul sorri para a câmera. À direita, o mesmo homem, de terno marrom, beija uma mulher de cabelo escuro e vestido verde brilhante, com a mão dela em seu pescoço
João Lucas ao lado de Bruna Marquezine e Shawn Mendes (Instagram/Reprodução)
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João Lucas transfere a Bruna Marquezine pressão por maternidade dada a Sasha Priorize VEJA no Google

À espera do primeiro filho com Sasha Meneghel, João Lucas aproveitou uma publicação romântica de Shawn Mendes nas redes sociais para fazer um pedido inusitado ao cantor canadense e à Bruna Marquezine. O músico sugeriu que o casam também tenha um bebê para que as crianças possam crescer juntas e se tornem melhores amigas. “Vocês poderiam, por favor, ter um filho para que o meu tenha um melhor amigo para crescer junto?”, escreveu João Lucas nos comentários de uma publicação feita por Shawn no último domingo, 8.

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A brincadeira acontece poucos dias depois de João Lucas e Sasha anunciarem que estão à espera do primeiro filho. A notícia foi recebida com entusiasmo pelo casal e por Xuxa Meneghel, que compartilhou registros do ultrassom e celebrou a chegada do primeiro neto. A gravidez também trouxe de volta à tona os relatos sobre a pressão que Sasha já enfrentou em relação à maternidade.

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Leia também: O pedido de desculpas de Xuxa a Sasha após anúncio da gravidez

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O pedido foi feito após Shawn compartilhar uma sequência de fotos ao lado de Bruna em um casamento, com registros de beijos e momentos de carinho. Na legenda, Shawn fez uma declaração à namorada: “Lembre-se de celebrar o amor. Me sinto realmente abençoado pelo amor”.

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O casal está no México, onde participou, no sábado, 7, do casamento de Ziggy Chareton, empresário de Shawn Mendes, com Amanda Samii. Os dois aproveitaram a festa e foram vistos dançando na pista.

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