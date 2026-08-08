Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Cultura

João Lucas não está só: dez celebridades que sofrem com a falta de carisma

Cantor ficou indignado com críticas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 16h00 | Atualizado em 10 ago 2026, 18h02
Homem jovem de cabelo castanho encaracolado e barba rala, usando camiseta escura e colar dourado, posa para selfie na praia com mar azul-turquesa e areia branca ao fundo
João Lucas (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
João Lucas não está só: dez celebridades que sofrem com a falta de carisma Priorizar nos meus resultados Google

Carisma é uma qualidade difícil de explicar, mas fácil de perceber. Um dos principais estudiosos do tema, o sociólogo alemão Max Weber definiu o atributo como uma característica que faz com que uma pessoa desperte admiração e seja reconhecida pelos outros como alguém capaz de atrair e influenciar. Em outras palavras, mais do que talento ou beleza, trata-se da capacidade de conquistar apenas pela presença, pela maneira de falar ou pelo jeito de agir. Como esse reconhecimento depende do olhar do outro, ouvir que lhe falta carisma pode ser difícil de aceitar.

Foi o que aconteceu com João Lucas nesta semana. O cantor reagiu com indignação às críticas de que seria “sem carisma” após vídeos de sua participação em um show de Xuxa Meneghel repercutirem nas redes sociais. O marido de Sasha afirmou que aceita ser chamado de feio ou metido, mas rejeitou a ideia de não ter esse atributo. A reação acabou levantando a curiosidade sobre outras celebridades que também não foram agraciadas pela qualidade. A coluna GENTE selecionou alguns nomes que, por diferentes motivos, caem no mesmo conceito.

Entre eles está Duda Santos, atual protagonista da novela das 6 da Globo, A Nobreza do Amor. Desde que despontou na emissora, a atriz ainda não transmitiu o magnetismo esperado. Outro exemplo é Pedro Waddington, intérprete de Tiago Roitman no remake de Vale Tudo (2025). Cercado de expectativa por carregar um dos sobrenomes mais conhecidos na teledramaturgia, o ator não exibiu uma presença capaz de prender a atenção do público.

João Guilherme reúne milhões de seguidores e atua desde jovem, mas raramente desperta entusiasmo além de sua base de fãs. O mesmo vale para Gui Ferraz, que, mesmo integrando o elenco de Quem Ama Cuida, novela exibida no principal horário da TV aberta, ainda parece buscar uma identidade mais marcante diante das câmeras.

Siga
Continua após a publicidade

Ainda na dramaturgia, há Bianca Bin. Embora tenha protagonizado algumas produções, a atriz sempre apostou na discrição, característica que acabou se refletindo em sua imagem pública e, em muitos momentos, limitando seu potencial de fascinar os telespectadores. Já Fiuk, apesar de transitar entre música e atuação há mais de uma década, nunca conseguiu transformar sua exposição em um carisma incontestável.

Também integram a lista

Continua após a publicidade

a atriz Yanna Lavigne, cuja postura reservada muitas vezes a torna quase invisível longe dos trabalhos na televisão; Rafa Kalimann, que acumula contratos e visibilidade, mas ainda não convence pela espontaneidade; e Jade Picon, cuja trajetória na TV continua despertando mais curiosidade do que encantamento.

Vale destacar que carisma é uma característica que, em alguns casos, não tem relação direta com talento ou sucesso profissional. Ainda assim, trata-se de um atributo que faz diferença quando o assunto é conquistar o público.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

https://www.youtube.com/watch?v=vJ2uZ6hGhSI

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Bianca Bin
Duda Santos
Fiuk
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).