João Lucas não está só: dez celebridades que sofrem com a falta de carisma

Carisma é uma qualidade difícil de explicar, mas fácil de perceber. Um dos principais estudiosos do tema, o sociólogo alemão Max Weber definiu o atributo como uma característica que faz com que uma pessoa desperte admiração e seja reconhecida pelos outros como alguém capaz de atrair e influenciar. Em outras palavras, mais do que talento ou beleza, trata-se da capacidade de conquistar apenas pela presença, pela maneira de falar ou pelo jeito de agir. Como esse reconhecimento depende do olhar do outro, ouvir que lhe falta carisma pode ser difícil de aceitar.

Foi o que aconteceu com João Lucas nesta semana. O cantor reagiu com indignação às críticas de que seria “sem carisma” após vídeos de sua participação em um show de Xuxa Meneghel repercutirem nas redes sociais. O marido de Sasha afirmou que aceita ser chamado de feio ou metido, mas rejeitou a ideia de não ter esse atributo. A reação acabou levantando a curiosidade sobre outras celebridades que também não foram agraciadas pela qualidade. A coluna GENTE selecionou alguns nomes que, por diferentes motivos, caem no mesmo conceito.

Entre eles está Duda Santos, atual protagonista da novela das 6 da Globo, A Nobreza do Amor. Desde que despontou na emissora, a atriz ainda não transmitiu o magnetismo esperado. Outro exemplo é Pedro Waddington, intérprete de Tiago Roitman no remake de Vale Tudo (2025). Cercado de expectativa por carregar um dos sobrenomes mais conhecidos na teledramaturgia, o ator não exibiu uma presença capaz de prender a atenção do público.

João Guilherme reúne milhões de seguidores e atua desde jovem, mas raramente desperta entusiasmo além de sua base de fãs. O mesmo vale para Gui Ferraz, que, mesmo integrando o elenco de Quem Ama Cuida, novela exibida no principal horário da TV aberta, ainda parece buscar uma identidade mais marcante diante das câmeras.

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Ainda na dramaturgia, há Bianca Bin. Embora tenha protagonizado algumas produções, a atriz sempre apostou na discrição, característica que acabou se refletindo em sua imagem pública e, em muitos momentos, limitando seu potencial de fascinar os telespectadores. Já Fiuk, apesar de transitar entre música e atuação há mais de uma década, nunca conseguiu transformar sua exposição em um carisma incontestável.

Também integram a lista

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a atriz Yanna Lavigne, cuja postura reservada muitas vezes a torna quase invisível longe dos trabalhos na televisão; Rafa Kalimann, que acumula contratos e visibilidade, mas ainda não convence pela espontaneidade; e Jade Picon, cuja trajetória na TV continua despertando mais curiosidade do que encantamento.

Vale destacar que carisma é uma característica que, em alguns casos, não tem relação direta com talento ou sucesso profissional. Ainda assim, trata-se de um atributo que faz diferença quando o assunto é conquistar o público.

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