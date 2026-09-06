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Cultura

João Gordo sobre emagrecimento: ‘Não dá para se encher de caneta e depois ir na churrascaria’

Vocalista do Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio após perder 64 quilos: ‘Ainda não consigo subir escada, mas não estou mais morrendo’

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 19h58 | Atualizado em 6 set 2026, 20h01
Homem careca com barba grisalha, tatuagens na cabeça e braço, cantando intensamente em um microfone, vestindo camiseta preta com estampa vermelha. Ele tem tatuagens de teia de aranha e uma bandeira vermelha na cabeça, e letras nos dedos. O fundo é escuro com um desenho branco desfocado
O cantor João Gordo (Instagram/Reprodução)
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Vocalista dos Ratos de Porão desde 1983, João Francisco Benedan, o João Gordo, continua na ativa aos 62 anos, após perder cerca de 64 quilos com a ajuda de uma dieta rigorosa, uma nova rotina de exercícios e o uso de canetas emagrecedoras — das quais já era adepto devido à diabete. Revigorado, ele sobe ao palco Supernova do Rock in Rio às 20h10 junto do Asteroides Trio para homenagear o primeiro disco de uma de suas grandes referências: o Ramones, banda liderada por Joey Ramone entre 1974 e 1996. Em entrevista a VEJA, ele comentou a mudança de estilo de vida e a inspiração por trás da apresentação:

O álbum Blietzkrig Pop, do Ramones, completou 50 anos em abril. Como resume o impacto dessas músicas em sua vida? O álbum me mudou completamente. Fui de um garoto de escola de padre para um completo louco, deslocado. Tanto o som deles quanto as vestimentas tiveram uma influência muito grande sobre mim.

Este é seu segundo show no Rock in Rio. Como compara o João Gordo de hoje ao que se apresentou quatro anos atrás? Eu estou bem melhor. Estava morrendo naquela época, nem conseguia subir escada. Hoje em dia, ainda não consigo subir escada, mas não estou mais morrendo.

Como isso afeta sua presença de palco? Agora eu aguento fazer os shows. Acabei de terminar uma turnê desgraçada, de 15 apresentações em 17 dias. Foi bem intenso, mas estou de boa. Estou vivo, voltei bem e em saúde.

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Para além de casos como o seu, canetas emagrecedoras viraram uma febre comportamental e muito se fala sobre a volta do culto à magreza extrema. O que pensa disso? Eu sou diabético desde os 10 anos, então essas canetas são perfeitas para mim. Acho que quem não é e fica tomando para emagrecer vai ter um resultado meio estranho no futuro, no que diz respeito à saúde. Elas realmente ajudam a perder peso, porque matam a fome, mas é preciso muito mais. Antes de tudo, o necessário é mudar a cabeça. Não dá para se encher de caneta e depois ir na churrascaria.

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