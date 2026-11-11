João Gomes reage à crítica de Tuca Andrada sobre sua roupa de vaqueiro

João Gomes ficou indignado ao descobrir que o ator Tuca Andrada chamou suas roupas de vaqueiro de fantasia. O cantor fez um desabafo na noite desta terça-feira, 10, reagindo às críticas e defendendo suas raízes familiares e a cultura nordestina.

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A polêmica começou depois que Tuca comentou a representação do Nordeste em Lá na Minha Terra, nova novela das 6 da Globo que estreou na segunda-feira, 9. Ao mencionar o visual do artista, o ator escreveu: “Agora toda vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”.

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A declaração chegou ao cantor, que publicou uma sequência de vídeos nos stories do Instagram. “Rapaz, eu abri o Instagram e agora eu estou ‘pôdi’ mesmo. Meu irmão, véi, isso é fantasia de quê? Eu me fantasio de quê? Você tá doido, véi”, reagiu o artista, explicando ainda que a roupa têm um significado cultural e que não são figurinos: “Isso não é fantasia, não. Isso é gibão, isso é uma perneira, isso é o guarda-peito e esse couro é muito valioso”, afirmou.

O cantor também relembrou a ligação de sua família com a tradição. Nascido no interior de Pernambuco, ele contou que cresceu cercado por essa cultura e que seu nome do meio é uma homenagem a um tio, que também era vaqueiro. “Você sabe quem é meu avô? Você sabe quem são meus tios, minha família? Você sabe como é meu nome, pelo menos? Meu nome é João Fernando, Fernando de um grande vaqueiro, que foi meu tio, lá em Serrita, no Pernambuco, onde eu nasci”, comentou.

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Ele encerrou com uma publicação de uma fotografia acompanhada de uma homenagem: “Eu hoje não tenho mais esse herói que tanto me orgulho, mas sempre deixarei essa lembrança viva. E por saber de quem me ajudou e onde estou não posso sentir vergonha de ser quem eu sou. João Gomes, o mesmo nome de meu filho… Seu Nato. Deixa que eu me fantasio de você até onde puder. Tudo de bom vem da herança que deixou… Um homem lutador e honesto e que inspira não só eu, mas todos os corações que sentem saudades do senhor”.

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