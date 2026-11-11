João Gomes reage à crítica de Tuca Andrada sobre sua roupa de vaqueiro
Ator mencionou cantor ao comentar representação do Nordeste em novela da Globo
João Gomes ficou indignado ao descobrir que o ator Tuca Andrada chamou suas roupas de vaqueiro de fantasia. O cantor fez um desabafo na noite desta terça-feira, 10, reagindo às críticas e defendendo suas raízes familiares e a cultura nordestina.
(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
A polêmica começou depois que Tuca comentou a representação do Nordeste em Lá na Minha Terra, nova novela das 6 da Globo que estreou na segunda-feira, 9. Ao mencionar o visual do artista, o ator escreveu: “Agora toda vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”.
A declaração chegou ao cantor, que publicou uma sequência de vídeos nos stories do Instagram. “Rapaz, eu abri o Instagram e agora eu estou ‘pôdi’ mesmo. Meu irmão, véi, isso é fantasia de quê? Eu me fantasio de quê? Você tá doido, véi”, reagiu o artista, explicando ainda que a roupa têm um significado cultural e que não são figurinos: “Isso não é fantasia, não. Isso é gibão, isso é uma perneira, isso é o guarda-peito e esse couro é muito valioso”, afirmou.
O cantor também relembrou a ligação de sua família com a tradição. Nascido no interior de Pernambuco, ele contou que cresceu cercado por essa cultura e que seu nome do meio é uma homenagem a um tio, que também era vaqueiro. “Você sabe quem é meu avô? Você sabe quem são meus tios, minha família? Você sabe como é meu nome, pelo menos? Meu nome é João Fernando, Fernando de um grande vaqueiro, que foi meu tio, lá em Serrita, no Pernambuco, onde eu nasci”, comentou.
Ele encerrou com uma publicação de uma fotografia acompanhada de uma homenagem: “Eu hoje não tenho mais esse herói que tanto me orgulho, mas sempre deixarei essa lembrança viva. E por saber de quem me ajudou e onde estou não posso sentir vergonha de ser quem eu sou. João Gomes, o mesmo nome de meu filho… Seu Nato. Deixa que eu me fantasio de você até onde puder. Tudo de bom vem da herança que deixou… Um homem lutador e honesto e que inspira não só eu, mas todos os corações que sentem saudades do senhor”.