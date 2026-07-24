João Gomes é internado em hospital após diagnóstico de doença; entenda

O cantor João Gomes teve que ser internado em um hospital de Recife, Pernambuco, após ser diagnosticado com influenza. Um dos principais destaques do forró e do piseiro, João está no Real Hospital Português, e teve que cancelar dois shows que aconteceriam em Petrolina, no interior pernambucano, e no Riachão do Jacuípe, na Bahia.

Vídeos publicados por João em seu perfil oficial no Instagram mostram o artista recebendo medicação intravenosa enquanto a esposa dorme com a cabeça apoiada em suas pernas. Em tom bem-humorado, ele brincou na legenda: “Nosso date de hoje”.

De acordo com um atestado médico assinado pelo clínico-geral Fábio Queiroga, o cantor deverá se ausentar das atividades por quatro dias. Embora os fãs tenham demonstrado preocupação com as condições de saúde do cantor, é esperado que João já esteja bem na próxima semana.

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