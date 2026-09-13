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Cultura

João Gomes celebra sucesso no Rock in Rio: ‘Sensação de êxtase’

Cantor emendou festival carioca no sábado, 12, com o Coala Festival no domingo, 13

Por Lucas Almeida 13 set 2026, 18h58
João Gomes
João Gomes (Daniela Toviansky/TV Globo)
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João Gomes celebra sucesso no Rock in Rio: ‘Sensação de êxtase’ Priorizar nos meus resultados Google

João Gomes emendou dois festivais na agenda. No Rock in Rio, foi atração do Palco Sunset, com um show que roubou os holofotes, ao trazer elementos do Carnaval pernambucano, incluindo um cortejo no gramado com maracatu e frevo. No domingo, 13, foi a vez de se apresentar no Coala Festival, em São Paulo. Antes do show, o cantor celebrou o sucesso no Rio de Janeiro em conversa com a imprensa: “Recebi tantas mensagens de ontem para hoje. É uma sensação de êxtase” disse ele.

No Coala, o cantor pernambucano não repetiu os elementos do show inédito do Rock in Rio. Mas manteve o público animado, mesmo com a garoa que insistiu durante toda apresentação. Como de costume, misturou os próprios sucessos com versões em piseiro de outros artistas, incluindo Como Eu Quero, do Kid Abelha, e Me Adora, da Pitty.

Entre os shows solo, Gomes segue em turnê do álbum Dominguinho, projeto acústico lançado em conjunto com Jota.pê e Mestrinho.

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Como é representar a cultura nordestina em festivais como Rock in Rio e Coala?

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Recebi tantas mensagens de ontem para hoje.  É uma sensação de êxtase. Saber que tem pessoas ao seu lado sonhando e se realizando é avassalador.

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Como tem sido a agenda de viagens?

Eu viajo com um computador com o jogo que gosto, volto para casa e minha mulher ainda implica com as mesas coisas. Não dá para tirar os pés do chão.

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Quais parcerias deseja depois de Dominguinho?

Meu sonho sempre será quando a gente senta naquelas cadeiras: Eu, Jota.pê e Mestrinho. O melhor feat é quando eu vou no estúdio e coloco coisas que aprendo com eles.

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Como se sente apresentando o forró para novas gerações?

A gente é herdeiro de uma coisa muito boa. O forró é uma música de dançar. Acontece no mundo inteiro. É um date legal para os casais dançarem mundo afora. Acho que o forró é uma coisa muito mais importante do que é trazido. As coisas ainda são muito superficiais. Fica fácil de espalhar pelo Brasil.

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