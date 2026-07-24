João Gomes cancela shows após ser hospitalizado com quadro viral

O cantor João Gomes cancelou duas apresentações que faria nos próximos dias depois de ser hospitalizado com um quadro de influenza.

No instagram, o forrozeiro compartilhou um vídeo no hospital ao lado da esposa, além do atestado médico com o diagnóstico. “A medida é necessária tanto para a sua pela recuperação, quanto para reduzir o risco de transmissão do vírus à equipe, ao público e aos demais envolvidos”, atesta o comunicado da assessoria sobre os cancelamentos.

O músico se apresentaria nesta sexta-feira cidade pernambucana de Salgueiro, e seguiria para Jacuípe, na Bahia, no sábado. Segundo a nota da equipe, a retomada das atividades ocorrerá após melhora clínica e nova avaliação médica.