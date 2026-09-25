João, filho de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, faz estreia internacional como modelo

João Hilbert, de 18 anos, fez estreia na moda internacional: o jovem desfilou pela Gucci na Semana de Moda de Milão, nesta sexta-feira, 25. Protagonizando o primeiro desfile internacional da carreira.

João e o irmão Francisco, filhos dos apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, iniciaram trajetória profissional na moda recentemente: em 2024, assinaram com a WAY Model, de Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira. No currículo, reúnem desfiles na São Paulo Fashion Week, campanhas para grifes de moda e editoriais em publicações do segmento.

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