Joana de Verona está confirmada na nova temporada de ‘Impuros’
Atriz luso-brasileira gravou suas cenas para produção do Disney+
A atriz luso-brasileira Joana de Verona participará da sétima temporada da série Impuros, do Disney+, dirigida por Tomás Portella e René Sampaio. Ela interpreta Giovanna, uma personagem italiana, e já realizou as gravações em Portugal.
“Participar dessa temporada de Impuros foi muito bom, a personagem Giovanna é uma mulher poderosa, filha de um grande nome da máfia. É uma personagem que poderá continuar na oitava temporada, tenho as melhores expectativas para ela”, diz.
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