Jim Carrey vai protagonizar versão em live-action de ‘Os Jetsons’

Ler Resumo





Após meses de especulação, a Warner Bros. confirmou que Os Jetsons vai ganhar uma adaptação em live-action para os cinemas, com Jim Carrey no elenco. Embora o personagem ainda não tenha sido oficializado, George Jetson é o mais cotado. O filme, previsto para estrear após 2027, traz o clássico da Hanna-Barbera de volta.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Após meses de especulação, a Warner Bros. confirmou, nesta quinta-feira, 6, que Os Jetsons vai ganhar uma adaptação em live-action para os cinemas. O anúncio foi feito pelo estúdio em um comunicado divulgado para acionistas. No documento, também foi anunciado o nome de Jim Carrey como o protagonista do projeto, previsto para estrear após 2027.

A confirmação põe fim aos rumores que começaram em outubro de 2025, quando a imprensa americana revelou que o ator negociava sua participação no filme. Embora a Warner ainda não tenha oficializado qual personagem ele viverá, o patriarca da família futurista criada pela Hanna-Barbera, George Jetson, segue sendo o nome mais cotado. Até o momento, o estúdio não revelou detalhes sobre a trama, o restante do elenco ou o início das filmagens.

Exibida pela primeira vez em 1962, Os Jetsons se tornou um dos maiores clássicos da Hanna-Barbera e retrata uma família — George, a mulher Jane, os filhos, Judy e Elroy, o cachorro Astro e a robô doméstica, Rosie — vivendo em um mundo repleto de tecnologias futuristas. O desenho animado foi exibido até a década de 1980 e ainda ganhou um longa-metragem animado para os cinemas em 1990.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Continua após a publicidade