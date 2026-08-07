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Cultura

Jim Carrey vai protagonizar versão em live-action de ‘Os Jetsons’

Produção está prevista para 2027

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 11h21 | Atualizado em 7 ago 2026, 11h33
Jim Carrey sorrindo, com cabelo escuro e comprido, vestindo um terno preto com gravata borboleta e um broche prateado, segurando um troféu dourado amassado. Ao fundo, um painel azul com 51e CÉRÉMONIE 2026 em branco
Jim Carrey (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis/Getty Images)
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Jim Carrey vai protagonizar versão em live-action de ‘Os Jetsons’ Priorizar nos meus resultados Google

Após meses de especulação, a Warner Bros. confirmou, nesta quinta-feira, 6, que Os Jetsons vai ganhar uma adaptação em live-action para os cinemas. O anúncio foi feito pelo estúdio em um comunicado divulgado para acionistas. No documento, também foi anunciado o nome de Jim Carrey como o protagonista do projeto, previsto para estrear após 2027.

A confirmação põe fim aos rumores que começaram em outubro de 2025, quando a imprensa americana revelou que o ator negociava sua participação no filme. Embora a Warner ainda não tenha oficializado qual personagem ele viverá, o patriarca da família futurista criada pela Hanna-Barbera, George Jetson, segue sendo o nome mais cotado. Até o momento, o estúdio não revelou detalhes sobre a trama, o restante do elenco ou o início das filmagens.

Exibida pela primeira vez em 1962, Os Jetsons se tornou um dos maiores clássicos da Hanna-Barbera e retrata uma família — George, a mulher Jane, os filhos, Judy e Elroy, o cachorro Astro e a robô doméstica, Rosie — vivendo em um mundo repleto de tecnologias futuristas. O desenho animado foi exibido até a década de 1980 e ainda ganhou um longa-metragem animado para os cinemas em 1990.

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