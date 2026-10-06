Jim Bakker, televangelista que caiu em desgraça após escândalo sexual, morre aos 86 anos

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O televangelista americano Jim Bakker morreu nesta terça-feira, 6, aos 86 anos. Fundador do império The PTL Club, Bakker ascendeu à fama nos EUA, mas caiu em desgraça no fim dos anos 80 após um escândalo sexual envolvendo uma secretária da igreja e investigações financeiras. A esposa, Lori, o descreveu como pioneiro e melhor amigo.

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O televangelista americano Jim Bakker morreu nesta terça-feira, 6, aos 86 anos de idade. Conhecido por ter fundado um império ao redor do programa de TV evangélico The PTL Club, Bakker caiu em desgraça no final da década de 80, quando informações sobre um escândalo sexual envolvendo uma secretária da igreja foram divulgadas.

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“Ele foi um pioneiro da televisão cristã, mas, para mim, ele foi meu marido, meu melhor amigo e o homem ao lado do qual tive a honra de caminhar em tantas fases da vida e do ministério”, disse a esposa de Bakker, Lori. O casal morava nos arredores da cidade de Branson, Missouri, onde o evangelista gravava seu The Jim Bakker Show desde 2003. Não há informações sobre a causa da morte do pastor.

Jim Bakker ascendeu à fama nos Estados Unidos durante a década de 70, quando apresentava The PTL Club, um programa transmitido diariamente e que chegava a 13 milhões de residências no país. Seu sucesso resultou em um império midiático, até que uma investigação jornalística sobre suas finanças descobriu um encontro sexual do pastor com Jessica Hahn, então secretária da igreja, gerando um escândalo que causou a queda em desgraça do televangelista.

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