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Cultura

Jheny Santucci, a empresária que se divorciou de Arthur Aguiar em meio à crise financeira

Os dois estavam juntos desde 2023, e se casaram no civil em julho deste ano

Por Flávio Monteiro 6 out 2026, 11h33 | Atualizado em 6 out 2026, 12h00
Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera, com o sol poente e árvores ao fundo. Ele veste terno verde-escuro, camisa branca e gravata vermelha. Ela usa um vestido tomara que caia cor de telha e tem uma tatuagem no braço esquerdo. A mão direita dela está no ombro dele
Arthur Aguiar e Jheny Santucci (@jhenysantucci/Instagram)
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O breve casamento de Arthur Aguiar e Jheny Santucci chegou ao fim na noite da última segunda-feira, 5, após três meses da oficialização da união. A informação foi divulgada por Jheny, que publicou um comunicado nas redes sociais afirmando que o casal seguirá caminhos separados. “Eu e Arthur não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua vida e não quero falar disso mais”, disse.

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Nascida em Vila Velha, no Espírito Santo, Jheny Santucci é cabeleireira e fundadora do Santucci Concept Hair, um salão de beleza de alto padrão que conta com clientes como Juliette e Juliana Salimeni. A jovem de 26 anos possui cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram e estava em um relacionamento sério com Arthur desde 2023.

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O casal possui um filho, Gabriel, e uma segunda criança foi anunciada em julho de 2026. A separação de Arthur e Jheny ocorre em meio a uma turbulência financeira na vida do ex-BBB. Informações divulgadas pela coluna GENTE apontam que o ator é alvo de uma ação de despejo por uma dívida de 166 mil reais e está sendo processado pelo Bradesco por 394 mil reais em dívidas referentes a três cartões de crédito.

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Jheny afirma que a separação não tem relação com as dívidas de Arthur. “A partir de agora, nossa relação será exclusivamente voltada aos nossos filhos e às responsabilidades que compartilhamos como pais”, completou.

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