Jessie J passará por nova cirurgia após câncer de mama e toma decisão

Aos 38 anos, Jessie J decidiu dar uma pausa nas redes sociais para se dedicar à saúde e à família. A cantora britânica, diagnosticada com câncer de mama em 2025, contou que será submetida a uma segunda cirurgia de reconstrução pós-câncer. A artista afirmou que está bem, embora reconheça que os últimos dois anos foram especialmente intensos. “Não estou no meu melhor, mas estou muito longe do meu pior”, escreveu.

Além do tratamento contra a doença, Jessie enfrentou o fim do relacionamento com Chanan Colman, pai de seu filho, Sky, de 3 anos, e uma série de mudanças na vida pessoal e profissional. “Os últimos dois anos cobraram seu preço em partes de mim que não tive tempo de cuidar. Agora é a hora. O trabalho diminuiu”, declarou.

A cantora explicou que pretende aproveitar o período longe da internet para “recarregar as energias, curar, descansar” e se dedicar ao filho. “Uma desintoxicação digital é necessária”, afirmou. No fim, Jessie também agradeceu o apoio dos fãs e disse que poderá aparecer eventualmente por compromissos profissionais, mas que, por enquanto, prefere se concentrar na vida fora das redes. “Amo vocês”, concluiu.

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