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Cultura

Jerry Seinfeld ironiza manifestantes pró-Palestina durante stand-up: ‘Sim, sou racista’

Interrompido por gritos na plateia em Chicago, humorista dançou no palco e disse que enviaria o valor do ingresso a Israel

Por Lucas Almeida 14 out 2026, 09h10
at the 18th Annual Tribeca Artists Dinner hosted by Chanel on June 09, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Variety via Getty Images)
Jerry Seinfeld (John Nacion/Getty Images)
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Jerry Seinfeld foi interrompido por manifestantes pró-Palestina durante uma apresentação de stand-up em Chicago, nos Estados Unidos, no fim de semana. Vídeos do episódio viralizaram nas redes sociais na terça-feira, 13, e já somam mais de 4 milhões de visualizações.

“Você é racista. Há mais de 74 000 palestinos mortos”, gritou um homem da plateia. “Sim, sou racista. É um genocídio, eu curto isso”, respondeu o comediante, em tom irônico. “Vou descobrir quanto custou o seu ingresso e mandar o valor para Israel”, completou.

Outros manifestantes interromperam o show com frases como “Seinfeld, você vai ver, a Palestina será livre” e “já chega de genocídio”. Em um dos momentos, o comediante dançou no palco enquanto era interpelado. As imagens mostram ainda um dos manifestantes sendo retirado por seguranças, enquanto o público gritava o nome de Jerry.

Seinfeld, que é judeu, é um dos defensores mais conhecidos de Israel em Hollywood desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023. Em setembro, segundo o jornal britânico The Guardian, ele comparou o movimento pró-Palestina à Ku Klux Klan durante uma apresentação na Universidade Duke.

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“Para mim, ‘Palestina Livre’ é simplesmente uma forma de dizer que você não gosta de judeus, sem admitir o que realmente pensa”, afirmou. “Comparando com a Ku Klux Klan, acho que a Klan é até um pouco melhor nesse aspecto, porque eles dizem abertamente: ‘Não gostamos de negros, não gostamos de judeus’.”

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