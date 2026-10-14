Jerry Seinfeld ironiza manifestantes pró-Palestina durante stand-up: ‘Sim, sou racista’

Jerry Seinfeld foi interrompido por manifestantes pró-Palestina durante uma apresentação de stand-up em Chicago, nos Estados Unidos, no fim de semana. Vídeos do episódio viralizaram nas redes sociais na terça-feira, 13, e já somam mais de 4 milhões de visualizações.

“Você é racista. Há mais de 74 000 palestinos mortos”, gritou um homem da plateia. “Sim, sou racista. É um genocídio, eu curto isso”, respondeu o comediante, em tom irônico. “Vou descobrir quanto custou o seu ingresso e mandar o valor para Israel”, completou.

Outros manifestantes interromperam o show com frases como “Seinfeld, você vai ver, a Palestina será livre” e “já chega de genocídio”. Em um dos momentos, o comediante dançou no palco enquanto era interpelado. As imagens mostram ainda um dos manifestantes sendo retirado por seguranças, enquanto o público gritava o nome de Jerry.

Seinfeld, que é judeu, é um dos defensores mais conhecidos de Israel em Hollywood desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023. Em setembro, segundo o jornal britânico The Guardian, ele comparou o movimento pró-Palestina à Ku Klux Klan durante uma apresentação na Universidade Duke.

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“Para mim, ‘Palestina Livre’ é simplesmente uma forma de dizer que você não gosta de judeus, sem admitir o que realmente pensa”, afirmou. “Comparando com a Ku Klux Klan, acho que a Klan é até um pouco melhor nesse aspecto, porque eles dizem abertamente: ‘Não gostamos de negros, não gostamos de judeus’.”

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