Os atores Jensen Ackles, 48, e Aya Cash, 44, estão confirmados na CCXP 2026, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo. Conhecidos por seus papéis na série The Boys, do Prime Video, os dois participarão do evento no sábado, 5, para apresentar Vought Rising, produção derivada da franquia. O anúncio foi feito pela plataforma de streaming nesta quinta-feira, 19. O horário da participação ainda não foi divulgado.

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Na nova série, Ackles e Cash voltarão a interpretar Soldier Boy e Stormfront, respectivamente. Ambientada na década de 1950, a trama explorará as origens da Vought International, empresa responsável pela criação e administração dos super-heróis no universo de The Boys. A história terá como ponto central uma investigação de assassinatos, enquanto acompanha a ascensão da corporação.