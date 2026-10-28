Jennifer Lawrence revela bastidores de retorno a ‘Jogos Vorazes’: ‘Inacreditável’

Jennifer Lawrence confirmou o seu retorno à franquia Jogos Vorazes, onze anos depois. A atriz reprisará o papel de Katniss Everdeen em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, que estreará no Brasil em 19 de novembro. “Foi inacreditável”, descreveu ela sobre as gravações em uma participação no podcast Call Her Daddy, divulgada nesta quarta-feira, 28. “Era a mesma equipe de gravação, os mesmos câmeras, o mesmo assistente de direção, com quem trabalhei um milhão de vezes.”

Lawrence ainda revelou que Woody Harrelson participou das gravações. O novo filme conta a história de Haymitch Abernathy, o personagem vivido por Harrelson na franquia original, 24 anos antes da história contada nos livros originais. A atriz também celebrou o reencontro com Josh Hutcherson, com quem dividiu cenas nos quatro filmes da franquia. “Josh e eu não íamos ao banheiro sem estarmos com os braços um em volta do outro. Era tão lindo”, disse ela com bom humor. “E o Woody, obviamente, entrou pela janela do meu quarto de hotel sem ser convidado. Não teria a mesma graça se ele respeitasse limites ou usasse uma porta.”

Os três atores deverão aparecer em uma cena que serve de epílogo do novo filme, em que Haymitch aparece contando a sua história para os protagonistas da série original, que são seus pupilos.

Lawrence também lembrou da escolha de entrar para a saga quando tinha 20 anos. “O que me deixava nervosa era como isso poderia afetar negativamente minha carreira de atriz e minha vida pessoal”, disse ela. “Uma coisa de que eu sempre tive certeza, quando era mais jovem, era que eu queria ser mãe; e isso parecia algo muito diferente de fazer filmes independentes. Crepúsculo tinha acabado de ser lançado, e todo mundo viu o que aquilo representou.”

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