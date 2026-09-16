🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

Jennifer Garner reage a convite de Ben Affleck para viver romance com ex no cinema

Ator vai lançar novo filme em outubro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 18h02
Os atores Jennifer Garner e Ben Affleck durante a cerimônia do Oscar, em Hollywood - 24/02/2013
Ben Affleck e Jennifer Garner no tapete vermelho do Oscar, em 2013  (Jason Merritt/Getty Images)
Continua após publicidade
Jennifer Garner reage a convite de Ben Affleck para viver romance com ex no cinema Priorizar nos meus resultados Google

Ben Affleck revelou que Jennifer Garner pediu para sair de seu novo filme, Sobrevivência, ao descobrir que os dois interpretariam um casal romântico. A declaração do ator chamou atenção pela relação entre os dois, que foram casados entre 2005 e 2018 e têm três filhos.

Segundo Affleck, a atriz não queria voltar a contracenar com ele em uma história de amor. “Não queremos isso. Você acaba trazendo uma bagagem”, teria dito Garner ao saber da proposta.

A situação envolve uma nova produção cinematográfica de Affleck. Inicialmente, o ator contava com Matt Damon para o papel principal e sua ex-mulher para o par romântico. No entanto, ele acabou assumindo o protagonista quando Damon entrou para o elenco de A Odisseia, de Christopher Nolan.

“Eu adoraria trabalhar com ela, sinceramente. Ela é maravilhosa, somos muito bons amigos, sou profundamente grato a ela e temos uma ótima relação. Eu ainda gostaria de trabalhar com ela no futuro, mas não quero assumir a bagagem que o público traz [com essa situação] e deixar que isso se volte contra a gente, sabe?”, refletiu.

Siga
Continua após a publicidade

Ben Affleck e Jennifer Garner se conheceram durante as filmagens de Pearl Harbor (2001) e voltaram a trabalhar juntos em Demolidor – O Homem Sem Medo (2003). O relacionamento começou em 2004, e o casal se casou no ano seguinte.

O ex-casal anunciou a separação em 2015 e finalizou o divórcio em 2018. Desde então, mantém uma relação voltada à criação dos filhos: Violet, Seraphina e Samuel.

Continua após a publicidade

Dirigido por Affleck, Sobrevivência acompanha um candidato a prefeito e sua esposa, que estão desesperados após o sequestro do filho no auge da campanha eleitoral. O crime ameaça arruinar não apenas sua candidatura, mas também seu casamento já fragilizado, à medida que segredos e traições vêm à tona. A previsão de estreia é no dia 9 de outubro.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Ben Affleck
Gente
jennifer garner
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).