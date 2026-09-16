Jennifer Garner reage a convite de Ben Affleck para viver romance com ex no cinema

Ben Affleck revelou que Jennifer Garner pediu para sair de seu novo filme, Sobrevivência, ao descobrir que os dois interpretariam um casal romântico. A declaração do ator chamou atenção pela relação entre os dois, que foram casados entre 2005 e 2018 e têm três filhos.

Segundo Affleck, a atriz não queria voltar a contracenar com ele em uma história de amor. “Não queremos isso. Você acaba trazendo uma bagagem”, teria dito Garner ao saber da proposta.

A situação envolve uma nova produção cinematográfica de Affleck. Inicialmente, o ator contava com Matt Damon para o papel principal e sua ex-mulher para o par romântico. No entanto, ele acabou assumindo o protagonista quando Damon entrou para o elenco de A Odisseia, de Christopher Nolan.

“Eu adoraria trabalhar com ela, sinceramente. Ela é maravilhosa, somos muito bons amigos, sou profundamente grato a ela e temos uma ótima relação. Eu ainda gostaria de trabalhar com ela no futuro, mas não quero assumir a bagagem que o público traz [com essa situação] e deixar que isso se volte contra a gente, sabe?”, refletiu.

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Ben Affleck e Jennifer Garner se conheceram durante as filmagens de Pearl Harbor (2001) e voltaram a trabalhar juntos em Demolidor – O Homem Sem Medo (2003). O relacionamento começou em 2004, e o casal se casou no ano seguinte.

O ex-casal anunciou a separação em 2015 e finalizou o divórcio em 2018. Desde então, mantém uma relação voltada à criação dos filhos: Violet, Seraphina e Samuel.

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Dirigido por Affleck, Sobrevivência acompanha um candidato a prefeito e sua esposa, que estão desesperados após o sequestro do filho no auge da campanha eleitoral. O crime ameaça arruinar não apenas sua candidatura, mas também seu casamento já fragilizado, à medida que segredos e traições vêm à tona. A previsão de estreia é no dia 9 de outubro.

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