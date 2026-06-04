Jendal tem ataque de fúria: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 4
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 70 – quinta-feira, 4
Jendal afirma a Mr.Campbell que não assassinou Robert, e acaba tendo um ataque de fúria. Mirinho sente inveja ao ver Tonho e Alika se beijando. Jendal confronta Pascoal e Chinua sobre a traição em relação à execução de Robert. Pascoal acusa Dumi, e Jendal ordena a captura do ex-chefe da Guarda Real. Dumi percebe que Akin tem sentimentos por Ladisa. Fátima desmaia, e Onildo afirma que a mãe de Salma não pode ter aborrecimentos. Mirinho ameaça Manoel. Ana Maria questiona Manoel sobre o beijo que lhe deu. Kênia pergunta se foi Dumi quem denunciou Jendal pela morte do jornalista Robert.