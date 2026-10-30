Jendal sugere poupar a vida de Alika: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta sexta-feira, 30/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 187 – dia 30, sexta-feira
Jendal sugere poupar a vida de Alika e seu filho, caso a princesa aceite ser sua esposa. Oruka afirma a Chinua que um novo tempo acontecerá em Batanga, e pede que o conselheiro guarde um pacote até o fim da guerra. Sebastião prova a Viriato que se arrependeu de suas tramoias e oferece construir uma casa paroquial com o dinheiro recebido de Jendal. José/Zambi pede que Chinua convença Alika a aceitar o acordo com Jendal. Binta ouve quando Jendal afirma a Chinua que a castigará. Binta chantageia Campbell, que aceita ajudá-la a fugir. Jendal jura vingança contra Binta. Mirinho apresenta o engenho a Clodomiro. Marta e Diógenes se surpreendem com a foto de Maria Helena tocando piano com Murilo. Miguel pede perdão a Creusa. Alika aceita se casar com Jendal.