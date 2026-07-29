Jendal se irrita: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 29
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. r
Capítulo 107 – quarta-feira, 29
Jendal se irrita com as notícias de Malungo, que esconde do rei o fato de ter encontrado Alika. Kênia diz a Dumi que está pronta para se unir aos rebeldes contra Jendal. Maria Helena confessa a Dôra o motivo de ter se casado com Fortunato. Com receio das ameaças de Virgínia, Diógenes inventa uma desculpa para promover Mirinho no banco. Mirinho questiona Virgínia sobre as mudanças de comportamento de Diógenes. Viriato tenta dissuadir Bartô da ideia de santificar Veneranda. Mirinho anuncia sua promoção, e Ana Maria se preocupa com o destino de Manoel. Binta ouve uma conversa de Kênia e Chinua e descobre que Jendal mentiu para ela.