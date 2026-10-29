Jendal propõe um acordo para Alika: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quinta-feira, 28/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 186 – dia 29, quinta-feira
Alika reconhece José/Zambi disfarçado entre os populares, e se anima. Jendal ordena que Pascoal leve Alika para a prisão. Gamba se apresenta a Alika como um aliado. Pascoal revela a Jendal que Dumi fugiu da prisão com Kênia. Jendal confronta Binta por ter enviado Kênia para trabalhar nas minas. Sebastião alerta Bartô sobre a presença dos cangaceiros na cidade. Bartô se desespera ao descobrir que o busto de Veneranda sumiu. Jendal humilha Binta. Niara, v. Belmira confidencia a Viriato que Geralda e Carrapato têm um relacionamento. Clodomiro se interessa por comprar o engenho de Mirinho. Jendal propõe um acordo para Alika.