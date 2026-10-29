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Cultura

Jendal propõe um acordo para Alika: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quinta-feira, 28/10

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 06h00
Três atores, um homem negro, uma mulher negra e um homem branco, posam em um cenário interno. O homem negro à esquerda veste jaqueta jeans estampada. A mulher no centro usa colete rosa, blusa branca e tranças longas. O homem branco à direita veste terno azul-marinho e camisa branca. Todos olham para frente com expressão séria
Ronald Sotto, Alika e Rodrigo Simas em 'A Nobreza do Amor' (Angélica Goudinho/TV Globo)
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Capítulo 186 – dia 29, quinta-feira

Alika reconhece José/Zambi disfarçado entre os populares, e se anima. Jendal ordena que Pascoal leve Alika para a prisão. Gamba se apresenta a Alika como um aliado. Pascoal revela a Jendal que Dumi fugiu da prisão com Kênia. Jendal confronta Binta por ter enviado Kênia para trabalhar nas minas. Sebastião alerta Bartô sobre a presença dos cangaceiros na cidade. Bartô se desespera ao descobrir que o busto de Veneranda sumiu. Jendal humilha Binta. Niara, v. Belmira confidencia a Viriato que Geralda e Carrapato têm um relacionamento. Clodomiro se interessa por comprar o engenho de Mirinho. Jendal propõe um acordo para Alika.

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