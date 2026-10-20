Jendal promete se vingar de Alika: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 20/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 178 – dia 20, terça-feira
Jendal promete se vingar de Alika. Binta orienta Pascoal a capturar Dumi e Kênia antes que Jendal chegue a Batanga. Zenóbio diz a Januário que Tonho pode ser dono de uma grande fortuna. Severino revela a Mirinho sobre a riqueza das terras de Tonho. Rosa comenta com Nilo sua desconfiança sobre Severino. Mirinho abre uma conta no banco em nome de Virgínia, e Manoel suspeita. Virgínia tem um sangramento e teme perder seu bebê. Chinua anuncia a José/Zambi, Dumi e Akin que Jendal capturou Alika. Binta pede ajuda a Campbell para vencer a guerra em Batanga.