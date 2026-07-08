Jendal prende Kênia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 8
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 93 – quarta-feira, 8
Dumi, Akin e Ladisa são perseguidos por Pascoal e a guarda real, mas conseguem fugir. Pascoal encontra a chave do esconderijo que Ladisa deixou cair durante a fuga. Akin, Dumi e Ladisa se desesperam ao dar falta da chave. Dumi teme que Jendal descubra a proteção de Kênia aos rebeldes. Lúcia/Alika aceita um grande pedido para o ateliê. Pascoal acusa Kênia de tê-lo distraído para proteger Dumi e os saqueadores, e Jendal afirma que punirá a filha. Mirinho comenta com Manoel que Ana Maria está esperando seu pedido oficial de namoro. Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dôra conhece Jacinta. Virgínia anuncia que fará greve de fome. Jendal prende Kênia em uma cela.