Jendal planeja sua ida a Barro Preto: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 01/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 162 – quinta-feira, 01
Jendal planeja sua ida a Barro Preto. Alika/Lúcia e Teresa contratam Mundica para trabalhar no ateliê. Chinua confessa a José que teme as atitudes de Jendal. Niara/Vera se despede de Ana Maria e das crianças da escola. Omar se oferece para arcar com os custos do advogado e libertar Miguel da prisão. Binta propõe um acordo a Campbell, e exige o apoio de Pascoal. José tem um sonho com Cayman. Alika/Lúcia repreende a insistência de Mirinho em se aproximar dela. Onildo anuncia a Niara que seguirá com ela para Batanga. Jendal envia telegrama a Virgínia, anunciando o dia de sua chegada em Barro Preto.