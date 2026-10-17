Jendal parte de Barro Preto com Alika: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 17/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 176 – dia 17, sábado
Dona Menina diz a Caetana que os destinos de Alika e Tonho sempre foram cruzados. Todos em Barro Preto lamentam a situação de Alika e Niara. Mundica se emociona com os elogios de Teresa. Omar pede que Miguel aceite seu amor por Salma. Alika enfrenta Jendal. Mirinho culpa Virgínia pelo afastamento de Alika. Binta organiza a guerra em Batanga e ordena o recrutamento de mulheres, idosos e crianças. Dona Menina visita Alika. Caetana dá o amuleto de Shaka para Tonho. Viriato se revolta ao ver Jendal levando Alika. Fortunato é obrigado a libertar Tonho e Omar. Jendal parte de Barro Preto com Alika, sem saber que é perseguido por Tonho e Omar.