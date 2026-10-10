Jendal ordena que seus guardas persigam Omar e Tonho: confira resumo de A Nobreza Do Amor neste sábado, 10/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 170 – dia 10, sábado
Omar atinge Jendal, e Tonho impede o turco antes do golpe fatal. Jendal ordena que seus guardas persigam Omar e Tonho, que conseguem fugir. Onildo é convocado para ajudar Jendal. Alika se irrita com a atitude impulsiva de Omar e afirma que o amigo estragou a fuga de todos. José/Zambi, Dumi e Kênia festejam os ganhos do movimento junto aos rebeldes de Batanga. Pascoal prende Zuri, e Gamba tenta tranquilizá-la. Mirinho explica a Manoel seu plano de salvar Alika de Jendal e fugir com ela. Salma pede notícias de Omar e seus amigos a Ana Maria. Severino diz a Mirinho que descobriu o esconderijo de Alika e Tonho.