Jendal chega ao Brasil: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 29/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 160 – terça-feira, 29
Miguel se desespera ao perceber que tirou a vida de um homem. Fortunato abre uma investigação, e Salma teme por seu pai. Miguel é detido, e Omar, Lúcia/Alika e Tonho apoiam Salma e sua família. Malungo visita Alika e Niara e avisa que retornará para seu lar. Ana Maria confessa que teme perder a companhia de Caetana. Virgínia e Mirinho se mudam temporariamente para o engenho. Alika tem um pesadelo com Jendal. Halim anuncia que Fuad não se casará mais com Salma. José se aproxima de Batanga. Jendal chega ao Brasil.