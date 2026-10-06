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Cultura

Jendal anuncia que Alika é sua esposa: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 06/10

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 06h00
Lázaro Ramos interpreta seu primeiro vilão na novela 'A Nobreza do Amor' -
Lázaro Ramos interpreta seu primeiro vilão na novela 'A Nobreza do Amor' - (/TV Globo/Divulgação)
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Jendal anuncia que Alika é sua esposa: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 06/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 166 – dia 6, terça-feira

Jendal anuncia, na frente de todos, que Alika é sua esposa legítima. Alika e Niara fogem de Jendal, com a ajuda de Tonho. Teresa agride Virgínia, e Onildo a apoia. Todos comentam sobre as verdadeiras identidades de Alika e Niara. Omar, Tonho, Alika e Niara chegam a um esconderijo seguro. Jendal se revolta com a fuga da princesa. Mirinho repreende a atitude de Virgínia contra Alika. Jendal suborna Fortunato para falar com Mirinho. Marta presta solidariedade a Teresa. Campbell e Binta firmam um acordo à revelia de Jendal. José retorna a Batanga e informa a Akin e Ladisa que Menemi e Kofí estão ao lado dos rebeldes. Alika planeja sequestrar Jendal.

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