Jendal anuncia que Alika é sua esposa: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 06/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 166 – dia 6, terça-feira
Jendal anuncia, na frente de todos, que Alika é sua esposa legítima. Alika e Niara fogem de Jendal, com a ajuda de Tonho. Teresa agride Virgínia, e Onildo a apoia. Todos comentam sobre as verdadeiras identidades de Alika e Niara. Omar, Tonho, Alika e Niara chegam a um esconderijo seguro. Jendal se revolta com a fuga da princesa. Mirinho repreende a atitude de Virgínia contra Alika. Jendal suborna Fortunato para falar com Mirinho. Marta presta solidariedade a Teresa. Campbell e Binta firmam um acordo à revelia de Jendal. José retorna a Batanga e informa a Akin e Ladisa que Menemi e Kofí estão ao lado dos rebeldes. Alika planeja sequestrar Jendal.