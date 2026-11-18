Fundador e presidente da Amazon, Jeff Bezos revelou que esteve “fortemente envolvido” na escolha de Robert Pattinson pela Amazon MGM para o papel do próximo James Bond no cinema. Durante participação no evento Silicon Valley & The World, o empresário explicou que inicialmente estavam “um pouco relutantes” em escalar o astro, que fez parte de grandes produções este ano, como A Odisseia, Primetime, O Drama e Duna: Parte Três.

Bezos falou sobre o papel de Bond tradicionalmente ajudar a lançar estrelas em Hollywood, o que fez com que a produção hesitasse em escolher Pattinson imediatamente, tendo em vista que ele já é “tão famoso”. Após uma série de testes de elenco e de reduzirem as possibilidades a apenas cinco candidatos, o ator de Crepúsculo teria se tornado a escolha “óbvia”.

“Realizamos um processo muito rigoroso e tomamos a decisão final na sexta-feira”, contou. “Inicialmente, havia um grande grupo, e reduzimos a seleção para cinco finalistas. Fizemos testes de elenco tradicionais com esses cinco finalistas. Foi interessante. Figurinos completos, cenários reais e outros atores com eles. Gravamos três cenas diferentes com cada um dos cinco finalistas e, em seguida, nos reunimos na sexta-feira para passar algumas horas analisando todos os testes e revisando tudo”, detalhou.

O CEO ainda prosseguiu exaltando a atuação de Pattinson: “Quando chegamos a essa lista de cinco, todos eram incríveis. Mas havia algo especial em Rob e em sua atuação. Foi indiscutível desde o início. Denis [Villeneuve], o diretor… todos nós nos sentimos atraídos por Rob. Inicialmente, tínhamos um certo preconceito contra ele simplesmente por ele já ser tão famoso, como se talvez devêssemos escolher alguém menos conhecido, mas nos testes de elenco, ficou tão óbvio que ele era o James Bond.”

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Robert Pattinson foi anunciado como o próximo espião da franquia 007 nesta segunda-feira, 16. Na ocasião, o artista afirmou que a conquista do papel era um grande sonho. “James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e ser escolhido para interpretar o 007 é a maior honra da minha vida”, disse via comunicado após a divulgação da notícia. “Sou profundamente grato a Denis, Amy, David, Tanya e a todos da Amazon MGM Studios por acreditarem em mim. Dizer que este papel é a realização de um sonho é pouco. Estou extremamente entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipe fantástica”, completou.

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