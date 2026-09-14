Jean Smart faz história no Emmy com cinco vitórias seguidas por Hacks

Estrela da ótima série de comédia Hacks, da HBO Max, Jean Smart fez história na 78ª edição do Emmy na noite desta segunda-feira, 14. Ao faturar sua quinta estatueta seguida por seu papel como Deborah Vance na produção, ela se tornou a primeira atriz na história da TV a ganhar o Emmy de Melhor Atriz por todas as temporadas de uma mesma série.

A vitória também marca o 8º Emmy de atuação no total de Jean, fazendo ela se igualar a Julia Louis-Dreyfus e Cloris Leachman como as maiores vencedoras de prêmios de atuação na história do Emmy. Julia, inclusive, chegou perto de bater o recorde de Jean antes, por seu papel na série Veep, porém, no ano de sua última temporada, a atriz perdeu o troféu para Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag.

Jean Smart já havia vencido estatuetas no Emmy por Frasier, como Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia em duas ocasiões (2000 e 2001), além de ganhar como Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia por Samantha Who?, em 2008. É uma das poucas atrizes a vencer nas três categorias de atuação.

Criada por Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, Hacks passou sua última temporada com Deborah embarcando em uma campanha final para fazer com que seu legado fosse inesquecível. Após ser falsamente dada como morta enquanto lamentava o fim de seu programa de entrevistas noturno no final da quarta temporada, Deborah retorna a Las Vegas determinada a garantir que sua carreira termine em seus próprios termos — com ajuda, é claro, de sua fiel escudeira Ava Daniels (Hannah Einbinder, também indicada novamente em 2026) ao seu lado.

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