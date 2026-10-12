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Cultura

Javier Bardem revela desejo sexual de vilão por James Bond

Ator contou que foi dele a ideia de incluir tensão sexual entre os personagens em '007 – Operação Skyfall'

Por Giovanna Fraguito 12 out 2026, 20h05
O ator espanhol Javier Bardem participa de evento no teatro Circo Price, em Madri - 12/03/2018
O ator espanhol Javier Bardem participa de evento no teatro Circo Price, em Madri - 12/03/2018  (Pablo Cuadra/Getty Images)
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Javier Bardem revela desejo sexual de vilão por James Bond Priorize VEJA no Google

O vilão de 007 – Operação Skyfall (2012) não queria apenas destruir o mundo. Também tinha interesse em levar James Bond para a cama. A ideia partiu de Javier Bardem, 57, que interpretou Raoul Silva no longa e revelou os bastidores da produção durante uma conversa no Festival de Cinema de Londres, no último domingo, 11. “Todos os vilões já fizeram de tudo para destruir o mundo, mas e se fosse algo mais pessoal? E se, além de destruir o mundo, ele quisesse fazer sexo com Bond?”, contou o ator à Variety, ao relembrar a proposta apresentada ao diretor Sam Mendes, 61. A sugestão foi levada ao estúdio e aprovada. “O estúdio foi muito corajoso!”, comemorou.

O resultado foi uma das cenas mais provocativas da franquia, na qual Silva se aproxima de Bond, interpretado por Daniel Craig, 58, desabotoa sua camisa e acaricia suas pernas enquanto o agente está amarrado a uma cadeira. Para Bardem, a sequência se tornou memorável justamente por colocar o espião em uma situação inesperada. O espanhol também revelou que chegou a esquecer suas falas durante uma gravação com Craig e Judi Dench, 91. “Desculpem, acabei de perceber que estou em um filme de James Bond”, lembrou ter dito à equipe. O ator participa do festival londrino com dois novos longas, Bunker, no qual contracena com a mulher, Penélope Cruz, 52, e The Beloved.

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