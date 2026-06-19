🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Cultura

Javier Bardem e elenco revelam os desafios da série ‘Cabo do Medo’

Amy Adams, Patrick Wilson e o criador Nick Antosca falaram a VEJA sobre novo suspense da Apple TV

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 17h51 | Atualizado em 19 jun 2026, 19h59
Um homem de meia-idade, sem camisa, com barba e cabelo castanho-claro, está de braços abertos em um quarto de hospital com cortinas verdes. Ele tem muitas tatuagens no peito e nos braços, e usa uma pulseira azul no pulso esquerdo. Sua expressão é séria, olhando diretamente para frente
Javier Bardem como Max Cady na série Cabo do Medo, da Apple TV (Apple TV/Reprodução)
Continua após publicidade
Javier Bardem e elenco revelam os desafios da série ‘Cabo do Medo’ Priorize VEJA no Google
Continua após a publicidade

Baseada no romance Os Carrascos (1957), de John D. MacDonald, e inspirada nas adaptações cinematográficas de 1962 e 1991, a série Cabo do Medo, novo suspense da Apple TV, acompanha a vida aparentemente estável de um casal que vê seu passado voltar para assombrá-lo quando um homem condenado anos antes deixa a prisão. Interpretado por Javier Bardem, Max Cady retorna disposto a confrontar aqueles que considera responsáveis por sua condenação — os advogados Anna (Amy Adams), sua defensora no julgamento, e Tom (Patrick Wilson), o promotor do caso –, desencadeando uma escalada de tensão, paranoia e medo. À medida que a ameaça se aproxima da família, a série explora os limites entre justiça e vingança, colocando seus personagens diante de escolhas moralmente complexas e consequências imprevisíveis.

A nova versão criada por Nick Antosca atualiza diversos temas e acrescenta novos elementos à trama. A filha do casal, Natalie (Lily Collias) é fruto do primeiro casamento de Anna e é enteada de Tom, enquanto seu irmão mais novo, Zach (Joe Anders), nem existia nas obras originais.

Continua após a publicidade

Em entrevista a VEJA, o elenco e o Antosca  dissecaram os desafios de atualizar uma história tão marcante, eternizada pelas atuações de Robert De Niro (Max Cady) e Juliette Lewis (Natalie) no filme de 1991 de Martin Scorsese, que também assina o projeto como produtor executivo ao lado de Steven Spielberg.

Continua após a publicidade

Confira as entrevistas com o elenco e o showrunner de Cabo do Medo:

Siga
Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Apple TV
série
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).