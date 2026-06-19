Javier Bardem e elenco revelam os desafios da série ‘Cabo do Medo’
Amy Adams, Patrick Wilson e o criador Nick Antosca falaram a VEJA sobre novo suspense da Apple TV
Confira as entrevistas com o elenco e o showrunner de Cabo do Medo:
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