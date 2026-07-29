Jared Leto se pronuncia sobre acusações de crime sexual

Jared Leto se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira, 29, sobre as acusações de conduta sexual imprópria. Ao todo, dez mulheres falaram no documentário Jared Leto: O Segredo Obscuro de Hollywood sobre os supostos crimes. “Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Essas alegações são absolutamente e categoricamente falsas”, disse Leto em comunicado à imprensa.

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A produção afirma que os abusos aconteceram entre 2002 e 2016. Quatro alegam que os abusos aconteceram quando elas ainda eram adolescentes. É a primeira vez que nove das supostas vítimas falam sobre os crimes publicamente. Uma delas expôs que o vocalista da Thirty Seconds To Mars ignorou os questionamentos sobre a sua idade.