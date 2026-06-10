Japoneses se revoltam contra Trump após uso de anime pela Casa Branca

Quase 20 mil japoneses já assinaram uma petição online contra o uso de personagens de animes e mangás em propagandas do governo de Donald Trump nas redes sociais.

A mobilização ganhou força no último sábado, depois que o presidente norte-americano publicou um vídeo em que aparece retratado como Naruto Uzumaki. Antes disso, o republicano já havia usado imagens de Yu-Gi-Oh em um video de exaltação aos ataques militares dos Estados Unidos ao Irã, motivando a petição. Com a revolta dos fãs de Naruto, o documento foi reaberto, e disparou em assinaturas.

Segundo os organizadores, a iniciativa tem como objetivo demonstrar a preocupação e o incômodo de fãs dos desenhos e quadrinhos japoneses com o uso indevido das produções pela Casa Branca. O documento afirma que as produções destacam valores como coragem, amizade e perseverança, atestando que “muitos fãs ficam preocupados quando as imagens das obras parecem ser utilizadas em contextos políticos ou militares que podem divergir das intenções dos criadores originais ou dos detentores dos direitos”.

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Donald Trump has posted an AI clip of himself as Naruto on Truth Social pic.twitter.com/5Tp8y3Cqut — Anime Updates (@animeupdates) June 6, 2026