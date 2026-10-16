Jantar a dez mãos marca noite de celebração em Salvador com Claude Troisgros

O Palacete Tirachapéu (@palacetetirachapeu), localizado na Rua Chile , no Centro Histórico de Salvador (BA), celebrou dois anos nesta quarta-feira, 14, com um jantar a dez mãos no Pala7 (@pala7rooftop), um dos restaurantes do complexo gastronômico que integra o ecossistema Tirachapéu. Na abertura, Claude Troisgros, Preta, Zezito Ornelas, André Freitas e Jamille Pires agradeceram a presença dos clientes e parceiros que prestigiaram o encontro. O menu assinado pelos cinco chefs teve cinco etapas harmonizadas, combinando ingredientes da cozinha baiana e referências internacionais.

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Claude destacou seu vínculo com a cidade e celebrou a data especial. “Minha relação com a Bahia é muito importante para mim. O tempo passou muito rápido e estou muito feliz por estar aqui, comemorando os dois anos do Palacete Tirachapéu”, disse o chef.

“Nestes dois anos, trabalhamos para fazer do Palacete Tirachapéu uma casa para quem busca gastronomia, cultura, artes e história juntas para receber o mundo. Esta celebração reforça o nosso compromisso com a valorização da Rua Chile e do Centro Histórico”, afirmou o presidente do empreendimento, Marcelo Magalhães.

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