Janones parte em defesa de Marina Ruy Barbosa: ‘Poderia ter escolhido conforto dos salões da elite’

André Janones (Rede-MG) saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa após a atriz ser alvo de ataques ao longo desta terça-feira, 3, por supostas divergências políticas. O deputado federal exaltou a ruiva, afirmando que ela teve coragem de se posicionar a favor de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2026.

“Marina poderia ter escolhido o conforto dos salões da elite, os aplausos dos poderosos, os convites exclusivos e a conveniência de nunca contrariar aqueles que sempre tiveram tudo”, escreveu Janones. “Viva Marina! E, na pessoa dela, um viva a TODOS aqueles que compreenderam que estar do lado do povo, de Lula e da democracia vale infinitamente mais do que pertencer a qualquer elite”, completou.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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