Janja conversa com Leonardo DiCaprio sobre Amazônia: “Seguimos juntos na defesa da nossa floresta”

Leonardo DiCaprio participou de uma reunião com a primeira-dama, Janja da Silva, para discutir sustentabilidade e cuidados com a biodiversidade, especialmente, em relação à Floresta Amazônica, nesta quarta-feira, 2.

DiCaprio, que se destaca por ser um grande ativista da causa ambiental, foi até o Palácio do Planalto como representante da ONG da qual é fundador, a Re:Wild, que trabalha para a preservação da fauna e da flora. A instituição apoia regiões que sofrem com a crise climática ou desastres naturais, para evitar extinção de espécies nativas e endêmicas, trabalhando em conjunto com autoridades indígenas, governos e cientistas.

Em postagem no seu Instagram, a primeira-dama disse que conversou com o ator sobre o papel que as mulheres desempenham na preservação da natureza no país e sobre a bioeconomia, conceito que defende o desenvolvimento econômico sem práticas predatórias à natureza, mas sim usando recursos biológicos renováveis.

“Seguimos juntos na defesa da nossa floresta e de quem cuida dela”, finalizou Janja.

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