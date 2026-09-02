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Cultura

Janja conversa com Leonardo DiCaprio sobre Amazônia: “Seguimos juntos na defesa da nossa floresta”

Primeira dama e o ator se encontraram no Palácio do Planalto para reunião sobre sustentabilidade

Por Ana Rita Fernandes 2 set 2026, 19h16 | Atualizado em 2 set 2026, 19h43
Pessoas aplaudindo em um ambiente interno. À esquerda, dois homens brancos, um de blazer cinza e outro de blazer azul-petróleo, sorriem e batem palmas. Ao centro, uma mulher branca de óculos e blazer preto sorri enquanto aplaude. À direita, uma mulher negra de tranças e blazer azul sorri, também aplaudindo. Outras pessoas, parcialmente visíveis, também aplaudem. O fundo tem painéis de madeira e plantas verdes
Janja Silve e Leonardo DiCaprio. (Instagram/Reprodução)
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Leonardo DiCaprio participou de uma reunião com a primeira-dama, Janja da Silva, para discutir sustentabilidade e cuidados com a biodiversidade, especialmente, em relação à Floresta Amazônica, nesta quarta-feira, 2.

DiCaprio, que se destaca por ser um grande ativista da causa ambiental, foi até o Palácio do Planalto como representante da ONG da qual  é fundador, a Re:Wild, que trabalha para a preservação da fauna e da flora. A instituição apoia regiões que sofrem com a crise climática ou desastres naturais, para evitar extinção de espécies nativas e endêmicas, trabalhando em conjunto com autoridades indígenas, governos e cientistas.

Em postagem no seu Instagram, a primeira-dama disse que conversou com o ator sobre o papel que as mulheres desempenham na preservação da natureza no país e sobre a bioeconomia, conceito que defende o desenvolvimento econômico sem práticas predatórias à natureza, mas sim usando recursos biológicos renováveis.

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“Seguimos juntos na defesa da nossa floresta e de quem cuida dela”, finalizou Janja.

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