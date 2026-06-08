Janete socorre Agrado: confira resumo de Coração Acelerado nesta segunda, 8
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 126 – segunda-feira, 8
Naiane devolve a medalha de Cecília para Agrado. Ana Castela se encanta cada vez mais com Gael. Zilá afirma a Ronei que conseguirá tudo o que deseja durante o divórcio de Alaorzinho. Alaor resgata Walmir da companhia de Adilson, e Irene se preocupa com o amado. Cinara se desespera ao sonhar com o romance entre Ronei e Zilá. Agrado se machuca, e Janete socorre a filha. Walmir furta o dinheiro da loja. Alaorzinho se planeja para afastar Ronei do Grupo Amaral. Esteban reanima Naiane, que decide convidar Ana Castela para um jantar em sua casa. Todos se surpreendem com uma grande revelação de Ronei.