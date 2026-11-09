James Gunn e Peter Safran deixam a presidência da DC Studios após quatro anos

Atuais presidentes da DC Studios, James Gunn e Peter Safran estão oficialmente deixando o cargo de CEOs para dar lugar a Jeremy Latcham, que assume como novo diretor executivo e criativo da empresa. A mudança foi recebida com surpresa nos bastidores de Hollywood nesta segunda-feira, 9, e passa a valer a partir de 1º de dezembro.

Ainda no início de outubro, Gunn e Safran haviam sido nomeados por David Ellison, CEO da Skydance, para integrar a equipe de liderança de negócios da empresa resultante da fusão entre a Warner Bros. Discovery e a Paramount. O conglomerado de US$ 111 bilhões, que também controla os estúdios da DC, teria sido responsável pela escolha de Latcham como novo presidente, segundo informações do The Hollywood Reporter.

A saída dos co-CEOS da DC após quatro anos de liderança acontece em um momento inesperado de reestruturação da empresa. A dupla, que estava à frente de um projeto para construir um novo Universo DC (DCU) nos próximos filmes e séries da companhia, retoma o trabalho criativo em tempo integral com a reformulação dos cargos.

Gunn e Safran ainda continuarão envolvidos em produções como Superman: Homem do Amanhã, prevista para 2027, e Batman: Parte II, prevista para 2028, onde atuam como produtores. No ano passado, os presidentes obtiveram certo sucesso com o lançamento de Superman, que arrecadou US$ 618 milhões em bilheterias ao redor do mundo, mas enfrentaram grandes críticas com o fracasso de Supergirl, que faturou US$ 126 milhões – valor considerado baixo para o orçamento de US$ 170 milhões do projeto.

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Recentemente, o lançamento de Cara de Barro, thriller de ‘body horror’ estrelado por Tom Rhys Harries, levantou cerca de US$ 109 milhões, um desempenho relativamente positivo para o estúdio. Já no universo dos quadrinhos, a dupla se empenhou em expandir sucessos já conhecidos pelo público para o streaming, com as séries Pacificador, de 2022, e Lanternas, de 2026, na HBO Max.

“Há quatro anos, nos propusemos a unir a DC sob uma visão criativa única. Nesse período, ajudamos a trazer o Superman de volta ao coração da DC, ao mesmo tempo em que abrimos novas portas e contamos novas histórias no cinema e na televisão com Pacificador, Comandos Criaturas, Lanternas Mágicas e Cara de Barro”, disseram Gunn e Safran em comunicado.

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“Estamos imensamente orgulhosos da equipe que transformou essa ambição em algo real, incluindo os atores, as equipes e os executivos com quem tivemos a oportunidade de colaborar. Compartilhamos uma história criativa com Jeremy desde os tempos da Marvel e estamos ansiosos para ver a perspectiva que ele trará para o próximo capítulo da DC. Estamos empolgados em retornar ao que nos atraiu para este trabalho em primeiro lugar, que é contar as histórias que amamos, incluindo o próximo capítulo da jornada de Clark e Lex em Homem do Amanhã”, completaram.

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