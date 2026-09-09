Jade Picon se incomoda com escassez de convites para publicidade no Rock in Rio

Em meio a negociações de famosos para fecharem publicidade no Rock in Rio, surgem nomes que nem esperam o telefone tocar. Vão atrás de empresas desesperadas para ganharem algum tostão por sua “presença vip”.

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A coluna GENTE, que trouxe um levantamento exclusivo com diferentes fontes do mercado publicitário sobre o valor de contratação de celebridades, soube que Jade Picon esperava ser chamada para fazer bem mais publicidade durante o festival do que de fato rolou.

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Sem convites e propostas robustas, circulou por lá de cara fechada. Fez duas marcas: Mercado Livre e Trident. E só. Ainda assim, sua equipe de negociações tentou até o último minuto, segundo fontes, mais contratos publicitários – mesmo com cachê reduzido. Não rolou. Na sequência, correu para a Itália.

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