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Cultura

Jade Picon se incomoda com escassez de convites para publicidade no Rock in Rio

Exclusivo: bastidores das negociações de marcas no festival

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h00
Duas fotos de uma mulher jovem de cabelos escuros. Na esquerda, ela sorri, usando óculos escuros, regata verde e calça preta, apoiada em uma grade verde em um show noturno. Na direita, ela pisca, usando tiara, regata verde e calça preta, fazendo um coração com as mãos em um fundo verde
Jade Picon -  (Reprodução/Instagram)
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Jade Picon se incomoda com escassez de convites para publicidade no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

Em meio a negociações de famosos para fecharem publicidade no Rock in Rio, surgem nomes que nem esperam o telefone tocar. Vão atrás de empresas desesperadas para ganharem algum tostão por sua “presença vip”.

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A coluna GENTE, que trouxe um levantamento exclusivo com diferentes fontes do mercado publicitário sobre o valor de contratação de celebridades, soube que Jade Picon esperava ser chamada para fazer bem mais publicidade durante o festival do que de fato rolou.

Leia também: O cachê recebido por famosos para irem ao Rock in Rio

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Sem convites e propostas robustas, circulou por lá de cara fechada. Fez duas marcas: Mercado Livre e Trident. E só. Ainda assim, sua equipe de negociações tentou até o último minuto, segundo fontes, mais contratos publicitários – mesmo com cachê reduzido. Não rolou. Na sequência, correu para a Itália.

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