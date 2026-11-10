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Cultura

Jack Lowden é o favorito de Jeff Bezos para interpretar James Bond, diz repórter

Empresário gostaria de ver o ator de Slow Horses no papel do agente secreto

Por Pedro Godoy 10 nov 2026, 20h49 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h47
Homem caucasiano com barba ruiva e cabelo castanho claro, vestindo um casaco azul-petróleo acolchoado com capuz, olhando para a direita com expressão séria. Ele está em um ambiente interno com grandes janelas de vidro que refletem edifícios externos.
Jack Lowden seria o favorito de Jeff Bezos para ser o novo James Bond dos cinemas (Apple TV/Reprodução)
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Jack Lowden é o favorito de Jeff Bezos para interpretar James Bond, diz repórter Priorize VEJA no Google

O próximo intérprete de James Bond pode ter um favorito de peso nos bastidores: Jeff Bezos. Segundo o Daily Mail, o bilionário estaria interessado em ver Jack Lowden, conhecido por protagonizar a série Slow Horses, no papel do agente secreto. Uma fonte ligada à Amazon afirmou que o ator escocês é o preferido de Bezos, que tem Sean Connery, também escocês, como sua versão favorita de 007.

A possível preferência, segundo a publicação, explicaria a permanência de Lowden entre os nomes mais cotados para assumir o personagem. Ele disputa a vaga com Callum Turner e Josh O’Connor. Um quarto ator, ainda não identificado, também teria participado das audições.

Apesar disso, a corrida pelo papel segue indefinida. Turner teria conquistado espaço nas últimas semanas e agora aparece na liderança das apostas, deixando Lowden na segunda posição. Os testes aconteceram nos estúdios Bray, na Inglaterra, sob rígidas medidas de segurança. Os roteiros foram impressos com tinta especial, e as gravações das audições seguiram para os Estados Unidos em jatos particulares.

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A Amazon MGM ainda não confirmou o sucessor de Daniel Craig, mas a expectativa é que o anúncio aconteça até o Dia de Ação de Graças, no fim de novembro.

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O próximo longa da franquia já tem Denis Villeneuve confirmado na direção e Steven Knight, criador de Peaky Blinders, responsável pelo roteiro. A data de estreia, assim como o nome do novo protagonista, ainda não foi divulgada.

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