Já imaginou dormir dentro de uma Pokébola? Experiência será possível no Japão

Você teria coragem de passar uma noite dentro de uma Pokébola? Para os fãs de Pokémon, o que parece um sonho agora pode se tornar realidade. A empresa japonesa Not A Hotel criou uma hospedagem inspirada em um dos objetos mais icônicos da franquia, transformando a famosa esfera em um quarto totalmente funcional.

Batizado de Poké Ball Hotel, o projeto está instalado às margens do lago em Tomakomai, na ilha de Hokkaido, e foi desenvolvido para celebrar os 30 anos de Pokémon e o terceiro aniversário do aplicativo Pokémon Sleep.

Apesar da aparência inusitada, o espaço funciona como um quarto convencional, com cama, banheiro e estrutura completa para os hóspedes. A experiência, porém, será extremamente exclusiva: o local não estará disponível para reservas comuns.

A hospedagem foi criada especialmente para uma campanha do Pokémon Sleep. Entre 15 e 30 de setembro de 2026, usuários do aplicativo poderão participar de uma ação realizada no X, antigo Twitter. Para concorrer, é necessário ter o Pokémon Sleep instalado, manter o perfil da rede social público, seguir a conta oficial do aplicativo e cumprir as demais etapas indicadas pela organização.

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Ao todo, dez duplas, totalizando 20 pessoas, serão escolhidas para passar uma noite na Pokébola. A hospedagem será gratuita e incluirá jantar no primeiro dia e café da manhã na manhã seguinte.

O projeto foi desenvolvido pela NOT A HOTEL ARCHITECTS, equipe interna de design da empresa. A estrutura esférica tem três metros de diâmetro e foi construída com hemisférios de acrílico moldado. Uma porta deslizante acompanha a superfície curva, enquanto um colchão circular sob medida ocupa o interior.

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Uma grande janela curva de acrílico permite que os visitantes contemplem a paisagem de Hokkaido diretamente da cama. Até elementos como o ar-condicionado e a iluminação foram planejados para garantir conforto dentro do espaço compacto.

A temática de Pokémon aparece também nos detalhes. O banheiro, por exemplo, ganhou azulejos inspirados nas cores de Snorlax, personagem conhecido por estar constantemente associado ao sono.

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Dentro do quarto, um iPad permitirá que os hóspedes escolham seu Pokémon favorito. Depois que as luzes forem apagadas, o sistema de iluminação inteligente criará uma ambientação inspirada no personagem selecionado.

Como faz para reservar o quarto?

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Embora a estadia seja gratuita, os vencedores terão de arcar com os próprios custos de deslocamento até Hokkaido. Isso inclui as despesas relacionadas à viagem até o Aeroporto de New Chitose, além de outros gastos pessoais.

Ou seja: por enquanto, dormir dentro de uma Pokébola não é uma experiência aberta ao público. Para os fãs que conseguirem participar da campanha, porém, a oportunidade promete ser literalmente uma noite dentro do universo de Pokémon.

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