🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

Já imaginou dormir dentro de uma Pokébola? Experiência será possível no Japão

Hospedagem em Hokkaido foi criada para uma campanha do Pokémon Sleep e receberá apenas 20 pessoas em uma experiência gratuita

Por Pedro Godoy 16 set 2026, 20h06
Uma estrutura esférica gigante, metade vermelha e metade preta, com um botão branco central, imitando uma Pokébola. Ela está aberta, revelando um interior branco iluminado com uma cama e prateleiras, em meio a uma floresta com árvores altas
Fãs de Pokémon poderão dormir dentro de uma Pokébola no Japão (Not a Hotel/Reprodução)
Continua após publicidade
Já imaginou dormir dentro de uma Pokébola? Experiência será possível no Japão Priorizar nos meus resultados Google

Você teria coragem de passar uma noite dentro de uma Pokébola? Para os fãs de Pokémon, o que parece um sonho agora pode se tornar realidade. A empresa japonesa Not A Hotel criou uma hospedagem inspirada em um dos objetos mais icônicos da franquia, transformando a famosa esfera em um quarto totalmente funcional.

Batizado de Poké Ball Hotel, o projeto está instalado às margens do lago em Tomakomai, na ilha de Hokkaido, e foi desenvolvido para celebrar os 30 anos de Pokémon e o terceiro aniversário do aplicativo Pokémon Sleep.

Apesar da aparência inusitada, o espaço funciona como um quarto convencional, com cama, banheiro e estrutura completa para os hóspedes. A experiência, porém, será extremamente exclusiva: o local não estará disponível para reservas comuns.

A hospedagem foi criada especialmente para uma campanha do Pokémon Sleep. Entre 15 e 30 de setembro de 2026, usuários do aplicativo poderão participar de uma ação realizada no X, antigo Twitter. Para concorrer, é necessário ter o Pokémon Sleep instalado, manter o perfil da rede social público, seguir a conta oficial do aplicativo e cumprir as demais etapas indicadas pela organização.

Siga
Continua após a publicidade

Ao todo, dez duplas, totalizando 20 pessoas, serão escolhidas para passar uma noite na Pokébola. A hospedagem será gratuita e incluirá jantar no primeiro dia e café da manhã na manhã seguinte.

O projeto foi desenvolvido pela NOT A HOTEL ARCHITECTS, equipe interna de design da empresa. A estrutura esférica tem três metros de diâmetro e foi construída com hemisférios de acrílico moldado. Uma porta deslizante acompanha a superfície curva, enquanto um colchão circular sob medida ocupa o interior.

Continua após a publicidade

Uma grande janela curva de acrílico permite que os visitantes contemplem a paisagem de Hokkaido diretamente da cama. Até elementos como o ar-condicionado e a iluminação foram planejados para garantir conforto dentro do espaço compacto.

A temática de Pokémon aparece também nos detalhes. O banheiro, por exemplo, ganhou azulejos inspirados nas cores de Snorlax, personagem conhecido por estar constantemente associado ao sono.

Continua após a publicidade

Dentro do quarto, um iPad permitirá que os hóspedes escolham seu Pokémon favorito. Depois que as luzes forem apagadas, o sistema de iluminação inteligente criará uma ambientação inspirada no personagem selecionado.

Como faz para reservar o quarto?

Continua após a publicidade

Embora a estadia seja gratuita, os vencedores terão de arcar com os próprios custos de deslocamento até Hokkaido. Isso inclui as despesas relacionadas à viagem até o Aeroporto de New Chitose, além de outros gastos pessoais.

Ou seja: por enquanto, dormir dentro de uma Pokébola não é uma experiência aberta ao público. Para os fãs que conseguirem participar da campanha, porém, a oportunidade promete ser literalmente uma noite dentro do universo de Pokémon.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
Hotel
Japão
Pokémon GO
Turismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).