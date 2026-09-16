Já imaginou dormir dentro de uma Pokébola? Experiência será possível no Japão
Hospedagem em Hokkaido foi criada para uma campanha do Pokémon Sleep e receberá apenas 20 pessoas em uma experiência gratuita
Você teria coragem de passar uma noite dentro de uma Pokébola? Para os fãs de Pokémon, o que parece um sonho agora pode se tornar realidade. A empresa japonesa Not A Hotel criou uma hospedagem inspirada em um dos objetos mais icônicos da franquia, transformando a famosa esfera em um quarto totalmente funcional.
Batizado de Poké Ball Hotel, o projeto está instalado às margens do lago em Tomakomai, na ilha de Hokkaido, e foi desenvolvido para celebrar os 30 anos de Pokémon e o terceiro aniversário do aplicativo Pokémon Sleep.
Apesar da aparência inusitada, o espaço funciona como um quarto convencional, com cama, banheiro e estrutura completa para os hóspedes. A experiência, porém, será extremamente exclusiva: o local não estará disponível para reservas comuns.
A hospedagem foi criada especialmente para uma campanha do Pokémon Sleep. Entre 15 e 30 de setembro de 2026, usuários do aplicativo poderão participar de uma ação realizada no X, antigo Twitter. Para concorrer, é necessário ter o Pokémon Sleep instalado, manter o perfil da rede social público, seguir a conta oficial do aplicativo e cumprir as demais etapas indicadas pela organização.
Ao todo, dez duplas, totalizando 20 pessoas, serão escolhidas para passar uma noite na Pokébola. A hospedagem será gratuita e incluirá jantar no primeiro dia e café da manhã na manhã seguinte.
O projeto foi desenvolvido pela NOT A HOTEL ARCHITECTS, equipe interna de design da empresa. A estrutura esférica tem três metros de diâmetro e foi construída com hemisférios de acrílico moldado. Uma porta deslizante acompanha a superfície curva, enquanto um colchão circular sob medida ocupa o interior.
Uma grande janela curva de acrílico permite que os visitantes contemplem a paisagem de Hokkaido diretamente da cama. Até elementos como o ar-condicionado e a iluminação foram planejados para garantir conforto dentro do espaço compacto.
A temática de Pokémon aparece também nos detalhes. O banheiro, por exemplo, ganhou azulejos inspirados nas cores de Snorlax, personagem conhecido por estar constantemente associado ao sono.
Dentro do quarto, um iPad permitirá que os hóspedes escolham seu Pokémon favorito. Depois que as luzes forem apagadas, o sistema de iluminação inteligente criará uma ambientação inspirada no personagem selecionado.
Como faz para reservar o quarto?
Embora a estadia seja gratuita, os vencedores terão de arcar com os próprios custos de deslocamento até Hokkaido. Isso inclui as despesas relacionadas à viagem até o Aeroporto de New Chitose, além de outros gastos pessoais.
Ou seja: por enquanto, dormir dentro de uma Pokébola não é uma experiência aberta ao público. Para os fãs que conseguirem participar da campanha, porém, a oportunidade promete ser literalmente uma noite dentro do universo de Pokémon.
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