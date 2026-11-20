Ler Resumo





Iza lança “Zaza”, um álbum totalmente dedicado ao reggae, mergulhando na história do gênero no Brasil, desde Bob Marley e Gilberto Gil até sua própria jornada de cura pessoal. O disco celebra as raízes jamaicanas e o impacto cultural do ritmo em solo brasileiro, com referências e novos talentos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um dos marcos da popularização do reggae no Brasil foi o sucesso de Não Chore Mais, em 1979, versão de Gilberto Gil para No Woman, No Cry, de Bob Marley. Um ano depois, o cantor jamaicano veio ao Brasil em um evento da gravadora Ariola. Não rolou nenhum show, mas a visita tornou-se lendária: nos intensos e esfumaçados dias passados no Rio de Janeiro, houve uma pelada no campo de Chico Buarque de Hollanda com a participação de craques como Paulo Cezar Caju e lembranças sobre o impacto causado pelo tamanho do cigarro não convencional que o estrangeiro apresentou à turma na ocasião. Antes disso, o conterrâneo Jimmy Cliff já havia andado por aqui, em 1968, durante o Festival Internacional da Canção.

Gilberto Gil seguiu sendo o nome nacional responsável por criar uma versão abrasileirada do ritmo caribenho — em parceria com Liminha, ex-­Mutantes, emplacou em 1984 o hit Vamos Fugir, gravado em Kingston, capital da Jamaica, com os Wailers, a banda de Bob Marley. Muitos outros artistas daqui beberam da mesma fonte e um novo capítulo dessa história acaba de ser escrito pela cantora carioca Iza. Batizado de Zaza, o terceiro álbum de sua carreira é totalmente dedicado ao reggae. O nome do disco é uma brincadeira sonora com o efeito de eco, uma das marcas registradas do ritmo. Na faixa Nobreza, ela cita versos de Vamos Fugir. “Não tem como visitar um estilo musical sem homenagear as principais referências”, explica. As treze faixas do novo álbum foram gravadas com a banda inteira na mesma sala, à moda dos discos de reggae dos anos 1970. Para a cantora, o mergulho nesse trabalho a ajudou a superar uma tumultuada fase pessoal. Nos últimos três anos, Iza vivenciou uma montanha-russa de emoções. Enquanto ganhava fama e respeito, viu o fim de um relacionamento, rompido por uma traição durante a gravidez, ser dissecado à exaustão nas redes. “O reggae faz a gente olhar para dentro, e não existe revolução que não comece interiormente. Foi uma cura.”

Nascido nos guetos de Kingston, na Jamaica, e ligado ao movimento rastafári, que cultua a maconha como erva sagrada e reverencia o ex-imperador etíope Haile Selassie I como a encarnação de Deus (Jah) e o messias retornado, o reggae surgiu como música de resistência à opressão e à desigualdade na Jamaica, uma colônia britânica até 1962. No Brasil, no final dos anos 60, encontrou terreno fértil entre os tropicalistas exilados em Londres: Caetano Veloso escreveu Nine Out of Ten, de 1972, a primeira canção brasileira a mencionar o reggae.

Continua após a publicidade

Nos anos 80, os blocos afro de Salvador, com o Olodum à frente, impulsionaram a popularidade do ritmo. A batida jamaicana se fundiu à percussão baiana, dando origem ao samba-reggae, enquanto o cantor Edson Gomes acrescentou ao gênero um tom de denúncia social. “Para mim, a casa do reggae no nosso país é lá na Bahia. Eles têm isso no sangue”, afirma Iza. O ritmo ganhou ainda um galho próprio no Maranhão. Conta-se que os moradores de São Luís o conheceram por ondas curtas de rádio vindas do Caribe. Mais provável é que tenha chegado em vinis trazidos por marinheiros da Guiana, trocados no porto por comida e bebida. Nas periferias da cidade, virou cultura à parte: dançado a dois, agarradinho, embalado pelas radiolas com sucessos jamaicanos rebatizados pelos locais de melôs. São Luís, que abriga o único museu do reggae fora da Jamaica, foi declarada por lei a capital nacional do ritmo em 2023. É de lá que vem a cantora Núbia, voz de uma nova geração do gênero, convidada para Reggae Maranhão, faixa de Zaza. “Ela não copia ninguém. É muito bom encontrar originalidade em 2026”, elogiou Iza.

Continua após a publicidade

Nos anos 2000, foi a vez de versões mais solares do ritmo, do pop meloso de Armandinho à brisa dançante do Natiruts. O grupo brasiliense se despediu dos palcos em 2025, deixando vago o posto de nome mais popular do reggae nacional, ao menos nas rádios. A versão jamaicana de Iza se aproxima mais da sofisticação de um Gilberto Gil do que de um luau na praia com o Natiruts. Em Dancehall, uma das faixas do novo disco, ela canta a solitude, “ainda mais bela quando me sinto solta”. Em Girassol, composição mais confessional, desacelera para um reggae acústico, só voz e violão, e resume o próprio amadurecimento: “Para o mundo mudar, sou eu quem vai mudar primeiro”. Ao mergulhar fundo na Jamaica, Iza expandiu suas raízes, curou feridas e se viu em paz consigo mesma. Hoje, a prioridade é criar a filha, de 2 anos. “Nada é tão difícil quanto ser mãe”, diz. Como diria o mestre Bob Marley: “Every little thing gonna be all right” — tudo vai ficar bem.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022