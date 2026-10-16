Iza comenta substituição por Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz

Ler Resumo





A cantora Iza se pronunciou sobre a escolha de Paolla Oliveira para sucedê-la como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Ela expressou grande entusiasmo e admiração pela atriz, destacando sua felicidade com a decisão. Apesar da mudança de posto, Iza mantém o título de rainha da escola de samba.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A cantora Iza, que deixou o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense após o Carnaval de 2026, se pronunciou sobre a escolha de Paolla Oliveira para sucedê-la. Apesar da ansiedade em torno de quem assumiria a função, a artista afirmou ter recebido a notícia com entusiasmo. “Estou muito feliz. Confesso que quando entreguei meu cargo, fiquei um pouco ansiosa, não sabia quem iria ser escolhida. E quando descobri que seria a Paolla, fiquei muito feliz porque a gente já se entende há bastante tempo”, contou. Iza, no entanto, não se despediu da escola de samba e segue com o título de rainha da Imperatriz.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente

A cantora também destacou a admiração pela atriz, cuja trajetória, segundo ela, ultrapassa os limites do carnaval. “Admiro muito a Paolla, acho que a Paolla construiu um nome que transcende qualquer escola, transcende o carnaval. Qualquer escola teria uma sorte absoluta de ter a Paolla, mas graças a Deus ela está na Imperatriz”, declarou.