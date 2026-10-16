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Cultura

Iza comenta substituição por Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz

Cantora admite ter ficado ansiosa

Por Giovanna Fraguito 16 out 2026, 11h51 | Atualizado em 16 out 2026, 12h04
De cobra, Iza volta a desfilar como rainha de bateria no Carnaval do Rio
 (Giovanna Fraguito/VEJA.com)
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A cantora Iza, que deixou o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense após o Carnaval de 2026, se pronunciou sobre a escolha de Paolla Oliveira para sucedê-la. Apesar da ansiedade em torno de quem assumiria a função, a artista afirmou ter recebido a notícia com entusiasmo. “Estou muito feliz. Confesso que quando entreguei meu cargo, fiquei um pouco ansiosa, não sabia quem iria ser escolhida. E quando descobri que seria a Paolla, fiquei muito feliz porque a gente já se entende há bastante tempo”, contou. Iza, no entanto, não se despediu da escola de samba e segue com o título de rainha da Imperatriz.

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A cantora também destacou a admiração pela atriz, cuja trajetória, segundo ela, ultrapassa os limites do carnaval. “Admiro muito a Paolla, acho que a Paolla construiu um nome que transcende qualquer escola, transcende o carnaval. Qualquer escola teria uma sorte absoluta de ter a Paolla, mas graças a Deus ela está na Imperatriz”, declarou.

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