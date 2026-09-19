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Cultura

Ivete Sangalo faz ‘L’ de apoio a Lula em show

Cantora baiana reagiu a gritos da plateia durante apresentação em Belo Horizonte

Por Lucas Almeida 19 set 2026, 19h59
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo (Ivete Sangalo/Facebook/Reprodução)
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Ivete Sangalo faz ‘L’ de apoio a Lula em show Priorizar nos meus resultados Google

Ivete Sangalo fez um “L” com a mão enquanto fãs gritavam o nome de Lula neste sábado, 19. A cantora se apresentava na área externa do Mineirinho, em Belo Horizonte, como parte da turnê Clareou.

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Não é a primeira vez que a baiana sinaliza apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a campanha de 2022, em um show em Salvador, ela dançou enquanto a plateia cantava “olê olê olê olá, Lula, Lula” e respondeu: “Não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?”. Na mesma apresentação, também fez o “L” com a mão.

Ivete segue apoio de outros artistas

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A campanha em apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva recebeu apoio de artistas em um vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira, 18, em que todos repetem “bora, Lula”. A gravação contou com a participação de dezessete nomes, incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Xamã, Paulinho da Viola, Sophie Charlotte e Malu Mader.

A iniciativa é organizada pelo 342 Artes, coletivo de artistas liderado por Paula Lavigne, produtora e mulher de Caetano Veloso. “Bora, Lula” é uma alusão à expressão “fora Lula”, usada pela oposição ao governo. O slogan foi criado depois de um vídeo viralizar nas redes sociais, em que um influenciador de São José dos Campos, em São Paulo, faz o trocadilho em meio a apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL).

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