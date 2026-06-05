Elas andavam cada uma para seu lado, sem amizades. Mas agora parece que Ivete Sangalo e Claudia Leitte ensaiam uma reaproximação, ainda que tímida. As cantoras participaram de um show em São Paulo nesta quinta-feira, 4, e chamaram atenção pela rápida interação pública. Isso tudo após desentendimentos nos bastidores que fizeram com que rompessem a relação e deixassem de se seguir nas redes sociais.

Claudia fez uma saudação às colegas que também se apresentaram no evento, mandando mensagem para Ivete e Alinne Rosa. “Um beijo para toda a equipe de Ivete, comissão técnica, um beijo para Ivete e Alinne Rosa. Deus acompanhe a gente e abençoe”.

Depois foi a vez de Ivete mencionar Claudia durante sua apresentação. “Bora, Claudinha, vou te chupar. Um beijo, minha linda”, disse ela, antes de cantar o refrão da música Vampirinha.

A crise teve exposição pública após uma mudança feita por Claudia na letra de Caranguejo, um dos sucessos de sua carreira. Durante uma apresentação em Salvador, no fim de 2024, a cantora substituiu o verso “saudando a rainha Iemanjá” por “eu canto meu rei Yeshua”, o que provocou forte repercussão nas redes sociais e críticas de representantes de religiões de matriz africana. Ivete curtiu e apoiou uma publicação que reprovava essa alteração, jogando “dendê” no apimentado bastidor – que já incluía outros problemas.

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O ponto final na relação culminou com o ex-empresário de Ivete, que passou a trabalhar com Claudia. Rumores de discussão acalorada entre as equipes teriam antecipado o afastamento total em 2024.

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