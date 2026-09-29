Ivete Sangalo altera planos de show após receber críticas

Ivete Sangalo decidiu alterar o mapa do show A La Sangalo, que será realizado em São Paulo, após fãs questionarem a divisão das áreas e a distância do público em relação ao palco. A repercussão aconteceu nas redes sociais depois da divulgação do esquema de venda de ingressos.

O mapa inicial previa uma área exclusiva para convidados, o que gerou críticas de pessoas que haviam comprado ingressos para a apresentação. Diante da reação negativa, Ivete afirmou que a configuração será refeita e defendeu que o público fique mais próximo dela. “Queridos, esse mapa aí não vai ser assim. Vamos refazer esse mapa, esse negócio de vendas… Queridos, eu quero a boca na botija, quero na boca de cena. Quero vocês pertinho de mim, coladinhos”, declarou a cantora ao comentar a mudança.

Segundo Ivete, a intenção é concentrar a energia da apresentação na interação com quem estiver na plateia: “Toda a minha energia e potencial se concentra na energia de vocês. Está tudo concentrado em vocês, então a grade é nossa. Esse show é para vocês. Equipe, esse show é para os meus fãs. Já vão mudar. Vamos mudar isso”.

O A La Sangalo será apresentado em São Paulo no dia 31 de outubro, no Parque Ibirapuera. O espetáculo foi apresentado pela primeira vez no Rock in Rio 2026 e reúne referências da música latina com elementos da trajetória da cantora baiana.

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