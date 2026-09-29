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Cultura

Ivete Sangalo altera planos de show após receber críticas

Cantora anunciou mudança após fãs questionarem estrutura do espetáculo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 17h21 | Atualizado em 29 set 2026, 18h03
Ivete Sangalo sorrindo, com cabelos longos e ondulados, usando blusa preta de bolinhas brancas e brinco de diamante, em fundo rosa e cinza
Ivete Sangalo (Instagram/Reprodução)
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Ivete Sangalo decidiu alterar o mapa do show A La Sangalo, que será realizado em São Paulo, após fãs questionarem a divisão das áreas e a distância do público em relação ao palco. A repercussão aconteceu nas redes sociais depois da divulgação do esquema de venda de ingressos.

O mapa inicial previa uma área exclusiva para convidados, o que gerou críticas de pessoas que haviam comprado ingressos para a apresentação. Diante da reação negativa, Ivete afirmou que a configuração será refeita e defendeu que o público fique mais próximo dela. “Queridos, esse mapa aí não vai ser assim. Vamos refazer esse mapa, esse negócio de vendas… Queridos, eu quero a boca na botija, quero na boca de cena. Quero vocês pertinho de mim, coladinhos”, declarou a cantora ao comentar a mudança.

Segundo Ivete, a intenção é concentrar a energia da apresentação na interação com quem estiver na plateia: “Toda a minha energia e potencial se concentra na energia de vocês. Está tudo concentrado em vocês, então a grade é nossa. Esse show é para vocês. Equipe, esse show é para os meus fãs. Já vão mudar. Vamos mudar isso”.

O A La Sangalo será apresentado em São Paulo no dia 31 de outubro, no Parque Ibirapuera. O espetáculo foi apresentado pela primeira vez no Rock in Rio 2026 e reúne referências da música latina com elementos da trajetória da cantora baiana.

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