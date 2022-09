Ivete desce do muro e manda indireta para Bolsonaro no Rock in Rio

A cantora Ivete Sangalo, que abriu a programação do palco Mundo no último dia de Rock in Rio, neste domingo, 11, pregou a paz e contra as armas. A cantora tem fama de ficar em cima do muro e frequentemente é cobrada a se posicionar. “Dia 2 vamos mudar tudo”, disse Ivete. “Um novo tempo está chegando”, completou.

“Não precisamos de armas. Precisamos de amor! Deus não gosta de violência. Deus gosta de amor”, disse a cantora. Até o momento a cantora não havia se posicionado politicamente mas a declaração pode ser interpretada como uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro, notório defensor do armamento da população.

A cantora também se manifestou a respeito dos diferentes tipos de família. “Existem muitas famílias e todas elas são muito poderosas e são todas essas famílias de diferentes maneiras que fazem desse país, um país livre. E que merece continuar ser livre e ser conhecido como um país da alegria, da educação, da arte, do povo rico e forte poderoso que nós somos. E que vamos continuar sendo, porque nada vai nos impedir”.

Ivete Sangalo dizendo que o NOVO TEMPO está chegando enquanto o telão muda de verde e amarelo para vermelho. #ivetesangalonomultishow pic.twitter.com/1DLbIRpQCG — rir pra não surtar  (@rirpranaosurtar) September 11, 2022